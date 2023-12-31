الخميس.. حفلان متتاليان لـ أم كلثوم بـ ساقية الصاوي

يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلين متتاليين لكوكب الشرق أم كلثوم، يوم 4 يناير المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف والثامنة والنصف مساءً، وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

بمناسبة مرور 100 سنة على ظهور صوت "كوكب الشرق"، تشهد مصر في شهر فبراير 2024، إحياء أول حفل غنائي ضخم في الوطن العربي، تزامنًا مع الذكرى المئوية لأولى حفلات أسطورة الطرب الأصيل "أم كلثوم"، وذلك بحضور نجوم الوطن العربي، وتحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.



ويأتي هذا الحفل في إطار جهود RMC الشركة المنظمة لـ"100 سنة أم كلثوم"، لإحياء التراث الفني والغنائي لمطربي الزمن الجميل، والحفاظ على الإرث الثقافي الذي تركه الفنانون الكبار في مصر والعالم العربي.

ويتضمن الحفل الفني، غناء أكثر من أغنية لكوكب الشرق، التي مازالت في أذهان ووجدان محبيها وجمهورها حتى يومنا هذا، مثل «أنت عمري، سيرة الحب، أمل حياتي، لسه فاكر، هذه ليلتي، حيرت قلبي معاك، فات المعاد، للصبر حدود، يا مسهرني»، وغيرها من أعمال "كوكب الشرق" الخالدة والتي ما زالت تتصدر المشهد الغنائي في مصر والوطن العربي.