ماكرون: 2024 عام الفخر والأمل للفرنسيين

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بأن يكون عام 2024 عام الفخر والأمل الفرنسي، الذي سيشهد إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024 وإعادة فتح كاتدرائية نوتردام بعد حريق مدمر.

وقال ماكرون: 'مرة واحدة فقط في كل قرن يستضيف المرء الألعاب الأولمبية والبارالمبية، ومرة ​​واحدة فقط في الألفية يتم إعادة بناء كاتدرائية'. '2024، عام العزيمة والاختيارات والتعافي والفخر. في الواقع، عام الأمل.'

وتحدث في خطاب تليفزيوني قبل احتفالات العام الجديد التي سيتم خلالها نشر حوالي 90 ألف شرطي و5000 جندي لضمان الأمن والتصدي لما وصفته الحكومة بالتهديد الإرهابي 'العالي للغاية'.

وقال ماكرون إن فرنسا ستواصل 'إعادة تسليح' نفسها عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأمنية، لكنها ستعزز أيضا التعليم العام والتماسك الاجتماعي.

وسعى إلى إسعاد الفرنسيين بعد عام اتسم بالحروب والأزمات في الخارج بالإضافة إلى الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية والعنف في الشوارع بعد مقتل مراهق على يد الشرطة في محطة مرور بباريس.