الوطنية للإعلام ناعية الإعلامية كاريمان حمزة: قدمت برامج دينية متميزة ذات شأن

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين ببالغ الحزن والأسى الإعلامية القديرة الراحلة كاريمان حمزة، أحد رواد وعمالقة الإعلام المصري التي قدمت إعلاما هادفا مهنيا.

وقالت الهيئة إنها " كانت أول مذيعة في التليفزيون المصري تجعل للبرامج الدينية قيمة وقدرا من خلال ما قدمته من محتوى برامجي معرفي متميز يخاطب العقل والوجدان ويحظى بقبول و احترام المشاهدين، ومن خلال استضافتها كبار العلماء والمشايخ والدعاه فى مصر والعالم الإسلامي، وستظل أعمالها خالدة وأحد المصادر المعرفية الإسلامية الهامة".

خالص العزاء والمواساة لأسرتها

وأضافت الهيئة أن "الراحلة كانت تحظي باحترام وحب كافة زملاء العمل"، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسرتها وزملائها ولأسرة الإعلام المصري، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

