توقعات الأبراج 2024.. تحذير عاجل لـ محمد رمضان ونصيحة للمطربة أنغام

شيرين مش هترجع لحسام حبيب وهتتجوز دكتور



توقعت خبيرة الفلك نيفين أبو شالة، عدم عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب، إلى الفنان حسام حبيب، بعد طلاقهما مؤخرا.

وأضافت خبيرة الفلك، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن شيرن هتكسر الدنيا في عام 2024، وتنتظر حدثا سعيدا، لافتة إلى أن برجها يشير إلى زواجها من دكتور.



وأوضحت خبيرة الفلك، أن شيرين عبدالوهاب لن تعود مهما فعل حسام حبيب ومحاولاته الكبيرة من ناحية العاطفة تجاه شيرين، مبينة أن شيرين سيكون لها ألبوما جيدا في العام الجديد.

https://www.youtube.com/watch?v=gme9lU3nvwo



توقعت خبيرة الفلك نيفين أبو شالة، أن محمد رمضان سيعاني خسارة كبيرة في العام الجديد 2024، وعليه التواضع وعدم الغرور.

وأضافت خبيرة الفلك، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن لديه عملا كبيرا قريبا، ولكن عليه التنازل والانتباه جيدا من التمادي في الغرور.

وأشارت إلى أن الفنانة أنغام مطالبة بالاعتناء بصحتها جيدا، ولديها ألبوم غنائي قريبا.

وطالبت الفنانة هنا الزاهد، الاهتمام بأسرتها والأقارب، مؤكة أن لديها في عام 2024، عملين ولكن عليها الاهتمام أكثر بأسرتها، لمواصلة نجاحها.

https://www.youtube.com/watch?v=WnodxHIilio