مصرع اثنين وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بزراعي ملوي جنوب المنيا

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 أشخاص آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص واخري ملاكي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الزراعي القاهرة _ أسوان، بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا واسفر الحادث عن مصابين و جثث.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تبين وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، جاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.