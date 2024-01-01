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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الاثنين 1 يناير 2024 : استثمر فلوسك

حظ برج الميزان
حظ برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 1 يناير 2024  وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 1 يناير 2024

استكشاف مشاكل الحب وإصلاحها من خلال المناقشة، ستحقق نتائج جيدة في العمل مما قد يمهد الطريق للنمو الوظيفي، هناك رخاء ولكن الصحة هي مصدر القلق.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

سوف تشهد بعض مواليد الميزان تغييرًا في العمل، سيكون هذا أكثر وضوحًا في الحياة المهنية لموظفي الحكومة ومتخصصي الرعاية الصحية والمحامين.

برج الميزان اليوم عاطفيا

سيلتقي بعض مواليد برج الميزان بشخص سابق قد يعيد لهم السعادة ولكن قد يواجه المتزوجون مشاكل في الحياة الزوجية، كان هذا الأسبوع مثمرًا من حيث الحب سوف يلتقي برج الميزان المنفرد بشخص مميز أثناء السفر أو في إحدى المناسبات، كما ان بعض الإناث سوف يتزوجن هذا الأسبوع.

برج الميزان اليوم صحيا

قد يحتاج بعض برج الميزان أيضًا إلى دخول المستشفى، كن حذرًا أثناء استخدام الدرج أو حتى أثناء حمل الأشياء الثقيلة، كما أن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم يمكن أن يعطيك وقتًا سيئًا.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

أتمنى لك أسبوعًا رائعًا من حيث الثروة، لن تكون هناك مشكلة كبيرة وهذا يضمن أنك جيد للاستثمار في سوق الأوراق المالية يمكنك الاستثمار بثقة في العقارات.

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