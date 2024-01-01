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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر مع أسرته وجنات بأغنية جديدة .. كيف احتفل النجوم بليلة رأس السنة الجديدة

النجوم يحتفلون برأس
النجوم يحتفلون برأس السنة الجديدة

حرص عدد كبير من نجوم الفن على الاحتفال بليلة رأس الجديدة كلا بطريقته الخاصة فمنهم من قرر الاحتفال مع أسرته وأخر قرر كتابة بوست للاحتفال مع جمهوره والبعض منهم قرر الاحتفال  بالعام الجديد من خلال أغنية جديدة كما فعلت المطربة المغربية جنات.
 

تامر حسني يحتفل مع أسرته 

وكانت البداية مع تامر حسني الذى حرص على مشاركة جمهوره بصورة عائلية بالرغم من انفصاله عن بسمة بوسيل إلا أنها ظهرت معه فى الصورة التى التقاطها مع أولاده ونشرها على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وكتب عليها : كل سنه و انتوا طيبين و يا رب  سنه افضل على الجميع و على امتنا العربية.

 

جنات وأغنية جديدة 

أما المطربة المغربية جنات قررت الاحتفال مع الجمهور بطرح البوستر الدعائى لأغنيتها الجديدة الشمخ الجواني والتى تستعد لطرحها خلال ساعات قليلة من الآن.

وطرحت جنات البوستر الدعائى للأغنية وعلقت عليها قائلة: كل سنة وانتو طيبيبن وسنة سعيدة عليكم جميعا..  استنوا اغنيتي الجديدة الشمخ الجواني قريبا على يوتيوب.

 

رانيا يوسف تطرح صورة جديدة 

وأيضا حرصت رانيا يوسف على الاحتفال بالعام الجديد مع جمهورها من خلال صورة جديدة قامت بطرحها على حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير انستجرام.

وعلقت رانيا يوسف على الصورة قائلة: عام سعيد على الجميع.

 

أورتيجا مع أسرته ليلة راس السنة 

وهو نفس الأمر الذى فعله المطرب الشعبي أورتيجا حيث قام بطرح صورة لأسرته على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: سنه سعيده على كل حبايبى وسنه مشيت بحلوها ووحشها وباذن الله السنه اللى جايه نشوف الخير كله وكل سنه واحنا متجمعين فى الخير والحب وكل سنه واحنا متجمعين … عصابه حماده وتوتو

ميريهان حسين 

أما ميريهان حسين فقامت بطرح مجموعة كبيرة من الصور أثناء احتفالها بالعام الجديد وعلقت عليها قائلة:كل سنة وانتو طيبين و بخير و بصحة و سعادة يارب سنة حلوة علينا كلنا.
 

مجدي أحمد على 


أما المخرج مجدي أحمد على فقد قام بنشر صورة عائلية تجمع أفراد عائلته وعلى رأسهم نجله الفنان أحمد مجدي أثناء الاحتفال بالعام الجديد وعلق عليها قائلا جزء من العائلة كل سنة وانتم طيبين.

 

ماجد المصري يحتفل بالعام الجديد مع زوجته


فيما قام ماجد  المصري بنشر صور تجمعه بزوجته على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام للاحتفال بالعام الجديد وعلق عليها قائلا: كل عام وأنتم بخير.

ليلة رأس الجديدة تامر حسني جنات رانيا يوسف أورتيجا ميريهان حسين

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