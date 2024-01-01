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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنفيذ مشروعات سكنية وصحية وتعليمية بأسيوط بـ 44 مليار جنيه

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي طلاب كلية التربية النوعية

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، تقديرًا لجهوده ومشاركته في فعاليات وأنشطة المحافظة تفعيلًا للمشاركة المجتمعية فضلًا عن مجهوداته في النهوض بالحركة الفنية بالمحافظة .

جاء ذلك خلال لقائه عميد الكلية وبعض أعضاء هيئة التدريس وبعض طلاب وطالبات الكلية وبحضور الدكتورة ياسمين الكحكي وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب والدكتور سعد حسن مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم بالكلية ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".


وفى بداية اللقاء رحب المحافظ بالحضور معربًا عن سعادته بلقاء أساتذة وطلاب كلية التربية النوعية مشيدًا بمشاركاتهم المتميزة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية داخل المحافظة وخارجها وحصولهم على المراكز الأولى في مختلف المسابقات والفعاليات على مستوى جامعات مصر.


كما كرم المحافظ الدكتور وجدي رفعت عميد الكلية مقدمًا له وسام المحافظة وشهادة التقدير تكريماً له وتقديرًا لجهوده في النهوض بأنشطة الكلية ومشاركته المجتمعية مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في أعمال التطوير والتجميل للشوارع والميادين بالمحافظة وكافة الفعاليات، فضلاً عن تميز الكلية أساتذة وطلاب في المعارض الفنية والمهرجانات والمسابقات التي يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية وحصولهم على المراكز الأولى رافعين اسم جامعة أسيوط ومكانتها بين جامعات مصر لتحتل مكانتها التي تليق بها بإعتبارها قلعة علمية بصعيد مصر تضم نخبة من العلماء والخبراء في كافة المجالات وبخاصة الطبية والعلمية والثقافية تحت قيادة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.


واستعرض المحافظ – خلال اللقاء - أهم المشروعات القومية والتنموية التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة على مدار عشر سنوات ماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما استعرض أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع مشيرًا إلى أهم المشروعات التي يجرى تنفيذها منها مجمعات خدمة المواطنين والمجمعات الزراعية ومراكز تنمية الأسرة والوحدات الصحية والمدارس ووحدات الإسعاف ومشروعات سكن كريم والتي يجري تنفيذها مستوى المحافظة بتكلفة اجمالية اجمالية وصلت إلى 44 مليار جنيه وتشمل أكثر من 2000 مشروع حتى الآن تم ويجري تنفيذها لتحقيق حياة كريمة للمواطنين والنهوض بالخدمات المقدمة لهم.


وأكد المحافظ – خلال اللقاء – على حرصه على تفعيل المشاركة المجتمعية لطلاب الجامعات والمدارس وإشراكهم في زيارات للمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة، لتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وحثهم على المشاركة فى الحفاظ على مشروعات التنمية ودعم جهود الدولة فى عملية التنمية المستدامة لافتًا إلى أهمية تنظيم وتنفيذ الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها طبقًا للمعايير الموضوعة في هذا الشأن والتي تساعد على النهوض بالعملية التعليمية وصقل خبرات ومواهب الطلاب .
كما قدم المحافظ التهنئة لعميد الكلية والوفد المرافق له والطلاب الحضور بمناسبة قدوم العام الميلاد الجديد 2024 وقرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مجددًا دعوته لطلاب الجامعات والمدارس للمشاركة في الزيارات الميدانية للمشروعات القومية والتنموية لتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن ومشاهدة الانجازات التي تمت على أرض المحافظة في كافة القطاعات ضمن خطة الدولة للتنمية.

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وعبر عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط عن سعادته بلقاء المحافظ وتكريمه اليوم له في إطار الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية وحرصه على لقاء أبنائه من طلاب وطالبات الكلية وتشجيعهم على التفوق والابداع في مختلف تخصصاتهم، مؤكدًا على الدعم الذي يقدمه محافظ أسيوط للنهوض بالحركة الثقافية والفنية بالمحافظة ودعمه لمشروعات التنمية استكمالا لخطة الدولة فى التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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