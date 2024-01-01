بعد كارثة زلزال اليابان .. روسيا تحذر مواطنيها من تسونامي شرق البلاد

في أعقاب الزلزال الذي ضرب اليابان، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تفعيل تحذير من حدوث تسونامي في أجزاء من جزيرة سخالين في أقصى شرق البلاد، وطلبت من السكان إخلاء منازلهم، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس.

وكانت السلطات اليابانية قد حثت كافة سكان اليابان على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن، وذلك وسط حالة رعب من كارثة تسونامي كبرى في أعقاب زلزال شديد ضرب البلاد

وبحسب ما نشرته الصحف اليابانية المحلية، فقد ضرب زلزال كبير بلغت قوته الأولية 7.6 درجة شمال وسط اليابان بعد ظهر يوم الاثنين. وبعد فترة وجيزة، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من حدوث تسونامي على طول المناطق الساحلية في محافظات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما.

وقد تم عرض تحذير من تسونامي على شاشة التلفزيون في يوكوهاما، بالقرب من طوكيو، الاثنين 1 يناير 2024، وأصدرت اليابان تنبيهات من تسونامي يوم الاثنين بعد سلسلة من الزلازل القوية في بحر اليابان.



وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا ضرب إيشيكاوا والمقاطعات المجاورة، وبلغت قوة إحداها 7.4 درجة. وذكرت هيئة الإذاعة وقال التلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن أمواجًا يزيد ارتفاعها عن متر واحد ضربت ساحل مدينة واجيما في محافظة إيشيكاوا.

وحذر تلفزيون NHK أيضًا من أن السيول قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار (16.5 قدمًا) وحث الناس على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن. ولم تتوفر على الفور تقارير عن أي خسارة.

وقال أحد مذيعي قناة NHK للمشاهدين: "نحن ندرك أن منزلك، وممتلكاتك كلها ثمينة بالنسبة لك، ولكن حياتك مهمة فوق كل شيء آخر. اركض إلى أعلى أرض ممكنة.