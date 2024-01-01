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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رصد موجات تسونامي في أعقاب الزلزال المدمر.. اليابان تحذر من الأيام المقبلة

زلزال اليابان
زلزال اليابان

وجهت السلطات اليابانية، اليوم الاثنين، تحذيرا من وقوع زلازل جديدة بقوة 7 درجات في الأيام المقبلة.

وأشارت السلطات إلى أنه  تم رصد موجات تسونامي بطول 1.2 متر في سواحل إيشيكاوا مركز الزلزال.

كما أثارت السلطات مخاوف من اندلاع حرائق وانزلاقات أرضية في أماكن تأثرت بالزلزال.

وقد أفادت هيئة مرور اليابان بإغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز الزلزال.

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في اليابان، أنه تم رصد 21 زلزالًا بقوة تزيد على 4 درجات حتى الآن.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال مكتب الأرصاد الياباني إن 21 زلزالًا بلغت قوتها أربع درجات أو أكثر ضربت وسط اليابان فيما يزيد قليلًا عن 90 دقيقة اليوم الاثنين.

وأضافت الوكالة أن اليابان أصدرت تحذيرا آخر من وقوع زلزال في محافظات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما وناجانو.

وأبلغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن حدوث زلازل قبالة ساحل إيشيكاوا والمقاطعات القريبة في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، وبلغت قوة إحداها الأولية 7.6 درجة.

وأصدرت الوكالة تحذيرًا من حدوث تسونامي كبير لإيشيكاوا وتحذيرات من حدوث تسونامي منخفض المستوى لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان حدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على طول ساحل بحر اليابان بأكمله.

وبدأت أمواج تسونامي بالوصول، وأفاد خبراء الأرصاد الجوية أنها بارتفاع يصل إلى 5 أمتار شوهدت على الساحل الغربي لليابان.

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