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رئيس التحرير
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حد أقصى وسعر المنتج| القصة الكاملة لضوابط بيع 7 سلع استراتيجية.. اعرف حقك

ضوابط السلع التموينية
ضوابط السلع التموينية

التموين تضع ضوابط السلع الاستراتيجية.. أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول 7 سلع استراتيجية وهم: زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض.

وينص القرار رقم 200 لسنة 2023، علي إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع "زيت خليط - فول معبأ - أرز - لبن - مكرونة - سكر - جبن أبيض"، بإصدار فواتير بيعية.

ضوابط السلع الاستراتيجية

ويجب أن يتضمن إصدار الفواتير البيعية علي البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك ،وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

كما ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك، وذلك يشمل الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبًا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية.

ضوابط السلع الاستراتيجية ضوابط السلع التموين الدكتور علي المصيلحي المصيلحي وزير التموين

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