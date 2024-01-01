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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش راجل وست .. أمينة : دي أصعب خيانة ممكن تقابل الواحد

أمينة
أمينة

حلت الفنانة أمينة ضيفة علي برنامج القاهرة اليوم ، من تقديم الفنان ادوارد علي قناة اوربت المشفرة ، في حلقة احتفالية بمناسبة رأس السنة. 

وكشفت أمينة خلال الحلقة عن اذا ما كانت تعرضت للخيانة من قبل ، حيث اكدت انها تمنح الثقة العمياء الي الشخص ، وعليه يكون علي قدر هذه الثقة . 

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وتابعت امينة انها لم تكتشف اي خيانة حتي الان ، وان الامر لا يتعلق بالخيانة بين الرجل والمرأة فقط ، ولكن الامر قد يكون بين الاصدقاء أو افراد العائلة . 

واستكملت أمينة : أصعب خيانة من الممكن ان يتعرض لها الاشخاص خيانة الصحة لصاحبها . 

وطرحت الفنانة والمطربة الشعبية أمينة أحدث أغنياتها الذى تحمل إسم "ابو سماره"، على طريقة الفيديو كليب مع إحتفالات رأس السنة، وذلك عبر مختلف المنصات الموسيقية وموقع الفيديوهات الشهير ال "يوتيوب" وكافة وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة.

أكدت أمينة بأن تراهن على نجاح كليب "ابو سماره"، حيث أنه يحمل الكثير من المفاجآت، لافته، بأنها تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور حين طرحه.

وأضافت أمينة بأنها تسعى دائماً فى أختيار كلمات أغانيها بأن تكون قريبة من الناس دون أن تتخطى الحدود الغير مرغوب فيها لتتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا لإرضاء جميع الأذواق.

وقالت أمينة بأن كليب "ابو سماره" هو من كلمات ياسمينا وألحان خالد سلطان ومحمد غنيم ومن توزيع إسلام شيبسى وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج هيثم عنتر.

وتنتظر النجمة أمينة عرض أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم «حمص وحلاوة»، الذى تدور قصته فى إطار كوميدي رومانسى مغلف ببعض الأغانى لمجموعة من المطربين داخل أحداثه، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائى يوم 18 يناير المقبل بمصر والوطن العربى.

 

امينة الاسكندرية الفنانة أمينة الفنان إدوارد المطربة الشعبية أمينة حمص وحلاوة فيلم حمص وحلاوة

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