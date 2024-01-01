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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس صحة الشيوخ: انضمام مصر رسميا للبريكس ستظهر إيجابياته خلال الفترة المقبلة

على مهران رئيس لجنة
على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

اعتبر النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، انضمام مصر اليوم بشكل رسمي  لمجموعة البريكس يثبت أن الدولة تنتهج سياسة معتدلة في التعاون مع التكتلات الدولية علي اختلافها، لافتا إلى أن القرار له فوائد وعوائد إيجابية متبادلة للطرفين وستظهر نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ فى بيان صحفي له، أن البريكس تكتل اقتصادي أما فيما يتعلق باحتمال تحوله الي تكتل جيوسياسي فهذا ما تفرضه إرادة التكتلات الدولية ،وقد يصل التكتل إلى درجة الوحدة فيما بعد إذا ظهر له عملة موحدة مادية أو رقمية ، وفي كل الأحوال المنافع والعوائد مباشرة للطرفين والتكامل أفضل للجميع.

وأوضح الدكتور على مهران، أن نسبة مساهمة مجموعة البريكس تصل إلى 25٪ في الاقتصاد العالمي وترتفع النسبة لتتخطى حوالي 40٪ بعد انضمام الست دول الجديدة ومنها مصر، و هذا يدعم قوة بركس عالميا كتكتل منافس و مؤثر مستقبلا.

وأشار مهران ، إلى أن انضمام مصر للبريكس هو تجسيد للعلاقات الوطيدة من الدول الأعضاء بمصر والمصالح المتبادلة بينهم خلال الثماني سنوات الماضية فضلا عن إعلاء مصر لقضايا الجنوب في المحافل الدولية ذات الصلة.

ولفت إلى أن موقع مصر الاستراتيجي والمشروعات القومية التي دشنتها في مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الموانئ البحرية يعزز مشروعات التكتل الرامية لتحقيق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن  مصر انتهجت برنامجا اقتصاديا منذ ٢٠١٦ لتحقيق الإصلاحات المالية والنقدية فضلا عن القوانين والإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية مما اهل مصر ان تكون من الاقتصادات الواعدة وذات المكانة الاقتصادية المقدرة في المحافل والتجمعات الاقتصادية الدولية.

مجموعة البريكس مصر التكتلات الدولية رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ تكتل جيوسياسي

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