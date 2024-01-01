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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بتربية عين شمس في هذا الموعد

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة صفاء شحاتة عميدة كلية التربية جامعة عين شمس، أنه تم إعلان جداول امتحانات جميع البرامج مرحلة البكالوريوس والليسانس فصل الخريف للعام الدراسي 2023-2024 من خلال هذا الرابط اضغط هنا لمعرفة الجدول .

وأضافت الدكتورة صفاء شحاتة، ان الامتحانات تسير بصورة منتظمة وطبيعية، موضحة أن نتائج الفصل الدراسي الاول 2024 ستعلن خلال شهر فبراير 2024.

 

وأكدت عميدة تربية جامعة عين شمس علي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية خلال فترة الامتحانات،مشيرا إلى  ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات؛ لضمان تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

 

ووجهت بالعمل على تفادي حدوث أية معوقات أو شكاوى، مع تقديم الدعم الكامل والمستمر من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق رسالة الجامعة، لافتا إلى أن الجامعة وضعت خطة محكمة لمتابعة العملية الامتحانية لخروجها بالشكل اللائق.

نظرا لتزايد أهمية السلامة والتأهب للطوارئ في بيئة الجامعة ، تأتي تجربة الإخلاء كخطوة حيوية لتحقيق هذه الأهداف. حيث تعتبرهذه التجارب لحظات حاسمة لتقويم جاهزية الكلية في التعامل مع مواقف الطوارئ وضمان سلامة أفراد المجتمع بالجامعة . 


وتحت رعاية  الدكتور محمد ضياء عز العرب رئيس الجامعة و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة صفاء شحاتة القائم بأعمال عميد كلية التربية وبمتابعة  اللواء حسام الشربيني الأمين العام المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبإشراف الدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتنسيق مع الدكتور عماد حسن رئيس قسم الرياضيات بالكلية.

حيث سبق إجراء التجربة حزمة من ورش العمل من خلال إدارة الدفاع المدني بالجامعة ويالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بالكلية وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين والعمال وفريق من اتحاد الطلاب بالكلية  للعمل على الاستعدادات اللازمة للإجراء المتميز لهذه التجربة.

حيث تم تنفيذ التجربة بمبنى الرياضيات  كأحد متطلبات الأمن والسلامة المرتبطة بممارسات الاعتماد الأكاديمي وهدفت  خطة التدريب حماية الأرواح والممتلكات والاستعداد النفسي لمواجهة الأخطار ومعرفة أقرب طرق النجاة بالكلية إلى جانب التنظيم الجماعي للتصرف الأمثل وقت الطوارئ، إضافة إلى تنمية روح التعاون أثناء الأزمات وتجنب الآثار الناجمة عن الفزع وقت الحوادث وما يؤدي بسببه من أخطار وإصابات نتيجة التزاحم أثناء عملية الإخلاء.

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