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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية.. حازم إمام يكشف كواليس رفض الزمالك عودة إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

فجر حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي، مؤكدا:" تواصلت مع إمام وقت تواجده في الدنمارك، وأكد لي أن لديه عرضين من الأهلي وبيراميدز بقيمة 3 مليون دولار"

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عرض الزمالك لـ إمام عاشور

وقال حازم، خلال تصريحات تلفزيونية بقناة “دي ام سي”،:"إمام عاشور قالي وقتها خلي نادي الزمالك يقدم عرض بمليون ونص دولار وأنا هقول للإدارة رغبتي الزمالك، متابعا:"وصلت رسالة إمام للمجلس ولكن المجلس لم يوافق".

وتابع حازم إمام: “إمام عاشور كان زملكاوي جدا وغيور علي النادي وواضح حبه للزمالك وعارفين كلنا أنه زملكاوي لذلك كانت صدمة بالنسبة لي انضمامه للإهلي”.

وكان قد تردد من صحفيين مقربين من اللاعب أن إمام عاشور حاول الرجوع للزمالك ولكن الباب كان مغلقا في وجهه لذلك انتقل للمارد الأحمر.

امام عاشور الزمالك عمر كمال نادي الزمالك الأهلى

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