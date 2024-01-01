تموين الإسكندرية: ضم أكبر سلسلتين لتصنيع وبيع الحلويات إلى مبادرة تخفيض الأسعار

أعلنت مديرية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المديرية وسلسلتين شهيرتين لتصنيع وبيع الحلويات (عدد ٨ فروع حلواني مارفيل - عدد ١٢ فرع حلواني شهد الملكة ) وذلك بالتصريح بإمدادهم بسكر بسعر مخفض ٢٥٥٠٠ جنيه للطن، نظيرا إجراء تخفيضات على جميع المنتجات المباعة للمواطنين بنسبة تخفيض ١٠٪.

وذكرت المديرية في بيان أن هذا يأتي تنفيذا لمبادرة رئيس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الغذائية وتحت رعاية وزارة التموين و التجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية و محافظة الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتم الاتفاق مع سلاسل أسواق فتح الله و سلاسل جملة ماركت على ضم المخبوزات والعصائر إلى السلع المخفضة تحت مظلة مبادرة رئيس الوزراء لتتسع سلة السلع الغذائية المعروضة للسادة المواطنين بأسعار مخفضة.

وتمتد هذه المبادرة لمدة شهر على أن تدرس نتائجها و تقيم لمدى أمكانية استمرارها، كما تم توفير سلعة البصل بفروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية التي يباع بها الخضر و الفاكهة لبيع البصل للمواطنين بسعر ١٨ جنيها للكجم.

وأكدت مديرية التموين مواصلة جهودها الرقابية في متابعة توافر السلع في الأسواق و معاقبة المخالفين عن طريق الحملات التموينية المنتشرة بأنحاء المحافظة.