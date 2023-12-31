عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المكنسة| 9 نوات عنيفة تتعرض لها الإسكندرية في شتاء 2024

الاسكندرية
الاسكندرية

مع بداية كل فصل شتاء تستعد محافظة الإسكندرية، لاستقبال عدد من النوات الأشد خلال شهوره، حيث تتعرض المدينة الساحلية خلال تلك الفترة لعدة نوات ولكل منها موعد واسم محدد منذ القدم وحتى الآن، ومازالت تلك الأسماء ومواعيد النوات معروفة للكثير من أبناء المحافظة وخاصة الصيادين لارتباطهم الدائم بالبحر.

الاسكندرية 

شتاء الاسكندرية

وتبدأ النوات في التأثير على الإسكندرية بداية من فصل الخريف من كل عام، حيث تشهد الإسكندرية خلال فصل الخريف 5 نوات شهيرة، ثم باقي النوات خلال فصل الشتاء، تبدأ نوات الخريف بـ"غسيل البلح" في شهر سبتمبر، ثم الرياح الصليبية في أكتوبر، لتأتي نوة المكنسة الشديدة ونوة باقي المكنسة في شهر نوفمبر، وتستكمل نوات الخريف بالنوة الأشد وهي "قاسم" والتي تضرب الإسكندرية في بداية ديسمبر من كل عام.

والنوة هي ظاهرة مناخية تشهدها البلاد خلال فترات مناخية تتعرض فيها لعدم الاستقرار في أحوال الطقس، ونشاط شديد للرياح مما يُثير اضطراب البحر، وسقوط أمطارً غزيرة يتبعها سيول وارتفاع في موج البحر.

برلماني: تشكيل لجنة فنية لمراقبة وضبط الأسواق حل جذري لوقف احتكار السلع

الصحة: فحص 5 ملايين و474 ألف طفل ضمن «علاج ضعف وفقدان السمع»

مواعيد نوات الإسكندرية في فصل الشتاء

-وعادة ما تبدأ النوات بشهور نهاية العام بنوة "غسيل البلح" في 30 سبتمبر والتي تستمر لمدة 3 أيام، يصاحبها رياح غربية وأمطار خفيفة وتتزامن مع موسم فاكهة البلح.

- نوة رياح الصليب تبدأ من يوم 20 من شهر أكتوبر 2023 وتستمر النوة لمدة 3 أيام.

- نوة المكنسة وتضرب البلاد وخاصة الإسكندرية في 16نوفمبر، وتعد من أشد نوات الشتاء وتستمر 4 أيام، ويصحبها أمطار شديدة ورياح شمالية غربية، وسميت بهذا الإسم لأنها تنظف الأجواء من الأتربة، وتتعرض الإسكندرية في 22 نوفمبر لنوة باقي المكنسة وتستمر 4 أيام أيضا مع الأمطار الشديدة والرياح.

الاسكندرية 

أعنف نوات شهر ديسمبر

نوة "قاسم" تبدأ في 4 ديسمبر وتستمر 5 أيام يصاحبها نشاط رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة، وسميت بهذا الاسم لغرق احد الصيادين قديمًا يدعي "قاسم".

نوة الفيضة الصغير 19 ديسمبر، تستمر لمدة 5 ايام شمالية غربية تصحبها سقوط أمطار، وتسمي الفيضة لغزارة أمطارها.

- نوة الميلاد تأتي في 28 ديسمبر، وتستمر يومان ويصاحبها نشاط رياح غربية شديدة الأمطار، وسميت بالميلاد لتزامنها مع عيد الميلاد المجيد.

نوات الإسكندرية العام الجديد 2024

وتترقب محافظة الإسكندرية في عام 2024، عدد من النوات، وهي:

- نوة رأس السنة الميلادية الجديدة تأتي في 2 يناير، وتستمر 4 أيام ويصاحبها نشاط رياح غربية ممطرة وسميت بذلك لقدومها في بداية العام الجديد.

- نوة الفيضة الكبيرة 12 يناير وتستمر 6 أيام ويصحبها نشاط رياح جنوبية غربية وسقوط الأمطار الغزيرة، ويفيض فيها البحر وترتفع الأمواج.

- نوة الغطاس في 19 يناير، وتستمر من 3 إلى 5 أيام ويصاحبها نشاط رياح غربية ممطرة، وسميت بذلك لأنها تأتي بالتزامن مع عيد الغطاس.

- نوة الكرم تهب على الإسكندرية يوم 28 يناير وتستمر لمدة 7 أيام ويصاحبها نشاط رياح غربية وسقوط أمطار غزيرة، وسميت بذلك لغزارة أمطارها.

- نوة الشمس الصغيرة تبدأ على الإسكندرية في 18 فبراير وتستمر لمدة 3 ايام غربية يصحبها سقوط أمطار غزيرة.

أنواء السلوم تبدأ من 2 مارس وتستمر لمدة يومين وهي نوة ممطرة، وتأتي الرياح خلالها من السلوم.

- نوة الحسوم تتعرض لها محافظة الإسكندرية بدءً من 9 مارس وتستمر لمدة 7 أيام يصاحبها نشاط رياح جنوبية غربية، وتكون ممطرة أحيانا.

- نوة الشمس الكبيرة تهب على المحافظة في 18 مارس، وتستمر ل يومين ويصاحبها نشاط رياح شرقية، ولا تكون ممطرة غالبًا وتسطع فيها الشمس.

- "نوة عوة وبرد العجوزة" وهي آخر نوات الشتاء تأتي في 24 مارس وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها نشاط رياح شرقية، وسميت ب"عوة" لصوت رياحها الشديد.

شتاء الإسكندرية الاسكندرية مواعيد نوات الإسكندرية نوات الإسكندرية فصل الشتاء أعنف نوات شهر ديسمبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

موضوعات متعلقة

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

حدث ليلا| تحطم طائرة أمريكية من طراز إف 16 في كوريا الجنوبية.. مليشيات الحوثي تعترض سفينة في البحر الأحمر كانت في طريقها لإسرائيل.. كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

غرق الطفل "قاسم" وراء التسمية.. تعرف على تفاصيل أخطر نوة تضرب الإسكندرية

صواعق رعدية و تدني في الرؤية.. السعودية تحذر من طقس المدينة المنورة

حالة الطقس| الأرصاد: عودة الأمطار على هذه المناطق بداية الأسبوع المقبل

تعطيل الدراسة بهذه المحافظات| تحذيرات عاجلة: أمطار تصل للسيول.. وتعليمات طارئة للمارة والسائقين

انخفاض درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

نوة المكنسة تضرب الإسكندرية| شاهد ماذا فعلت في عروس المتوسط؟

ترشيحاتنا

نتنياهو يوجه رسالة لـ جنوب أفريقيا بسبب دعوى الإبادة الجماعية في غزة

غرامة وحبس 7 سنوات.. عقوبة الغش والترويج لأسئلة امتحانات الجامعات |تفاصيل

المكنسة| 9 نوات عنيفة تتعرض لها الإسكندرية في شتاء 2024

الصحة: فحص 5 ملايين و474 ألف طفل ضمن «علاج ضعف وفقدان السمع»

استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قتلوا الجميع.. القيادة الوسطى الأمريكية تكشف حقيقة ما دار بينها وبين الحوثيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير ومكشوف.. إعلامية مشهورة بفستان قصير سعره خرافي تشعل السوشيال ميديا|شاهد

جريئة جدًا.. هيفاء وهبي تودع 2023 بفستان يثير ضجة على الانستجرام|شاهد

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب

فيديو

أثار سخط السعوديين.. غضب عارم بسبب معتمر مصري يغني لأم كلثوم أمام الكعبة

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء «فيديوجراف»

غضبت من السؤال.. أسما إبراهيم ترد على منة شلبي بسبب ريهام عبد الغفور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ