المكنسة| 9 نوات عنيفة تتعرض لها الإسكندرية في شتاء 2024

مع بداية كل فصل شتاء تستعد محافظة الإسكندرية، لاستقبال عدد من النوات الأشد خلال شهوره، حيث تتعرض المدينة الساحلية خلال تلك الفترة لعدة نوات ولكل منها موعد واسم محدد منذ القدم وحتى الآن، ومازالت تلك الأسماء ومواعيد النوات معروفة للكثير من أبناء المحافظة وخاصة الصيادين لارتباطهم الدائم بالبحر.

الاسكندرية

شتاء الاسكندرية

وتبدأ النوات في التأثير على الإسكندرية بداية من فصل الخريف من كل عام، حيث تشهد الإسكندرية خلال فصل الخريف 5 نوات شهيرة، ثم باقي النوات خلال فصل الشتاء، تبدأ نوات الخريف بـ"غسيل البلح" في شهر سبتمبر، ثم الرياح الصليبية في أكتوبر، لتأتي نوة المكنسة الشديدة ونوة باقي المكنسة في شهر نوفمبر، وتستكمل نوات الخريف بالنوة الأشد وهي "قاسم" والتي تضرب الإسكندرية في بداية ديسمبر من كل عام.

والنوة هي ظاهرة مناخية تشهدها البلاد خلال فترات مناخية تتعرض فيها لعدم الاستقرار في أحوال الطقس، ونشاط شديد للرياح مما يُثير اضطراب البحر، وسقوط أمطارً غزيرة يتبعها سيول وارتفاع في موج البحر.

مواعيد نوات الإسكندرية في فصل الشتاء

-وعادة ما تبدأ النوات بشهور نهاية العام بنوة "غسيل البلح" في 30 سبتمبر والتي تستمر لمدة 3 أيام، يصاحبها رياح غربية وأمطار خفيفة وتتزامن مع موسم فاكهة البلح.

- نوة رياح الصليب تبدأ من يوم 20 من شهر أكتوبر 2023 وتستمر النوة لمدة 3 أيام.

- نوة المكنسة وتضرب البلاد وخاصة الإسكندرية في 16نوفمبر، وتعد من أشد نوات الشتاء وتستمر 4 أيام، ويصحبها أمطار شديدة ورياح شمالية غربية، وسميت بهذا الإسم لأنها تنظف الأجواء من الأتربة، وتتعرض الإسكندرية في 22 نوفمبر لنوة باقي المكنسة وتستمر 4 أيام أيضا مع الأمطار الشديدة والرياح.

الاسكندرية

أعنف نوات شهر ديسمبر

نوة "قاسم" تبدأ في 4 ديسمبر وتستمر 5 أيام يصاحبها نشاط رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة، وسميت بهذا الاسم لغرق احد الصيادين قديمًا يدعي "قاسم".

نوة الفيضة الصغير 19 ديسمبر، تستمر لمدة 5 ايام شمالية غربية تصحبها سقوط أمطار، وتسمي الفيضة لغزارة أمطارها.

- نوة الميلاد تأتي في 28 ديسمبر، وتستمر يومان ويصاحبها نشاط رياح غربية شديدة الأمطار، وسميت بالميلاد لتزامنها مع عيد الميلاد المجيد.

نوات الإسكندرية العام الجديد 2024

وتترقب محافظة الإسكندرية في عام 2024، عدد من النوات، وهي:

- نوة رأس السنة الميلادية الجديدة تأتي في 2 يناير، وتستمر 4 أيام ويصاحبها نشاط رياح غربية ممطرة وسميت بذلك لقدومها في بداية العام الجديد.

- نوة الفيضة الكبيرة 12 يناير وتستمر 6 أيام ويصحبها نشاط رياح جنوبية غربية وسقوط الأمطار الغزيرة، ويفيض فيها البحر وترتفع الأمواج.

- نوة الغطاس في 19 يناير، وتستمر من 3 إلى 5 أيام ويصاحبها نشاط رياح غربية ممطرة، وسميت بذلك لأنها تأتي بالتزامن مع عيد الغطاس.

- نوة الكرم تهب على الإسكندرية يوم 28 يناير وتستمر لمدة 7 أيام ويصاحبها نشاط رياح غربية وسقوط أمطار غزيرة، وسميت بذلك لغزارة أمطارها.

- نوة الشمس الصغيرة تبدأ على الإسكندرية في 18 فبراير وتستمر لمدة 3 ايام غربية يصحبها سقوط أمطار غزيرة.

أنواء السلوم تبدأ من 2 مارس وتستمر لمدة يومين وهي نوة ممطرة، وتأتي الرياح خلالها من السلوم.

- نوة الحسوم تتعرض لها محافظة الإسكندرية بدءً من 9 مارس وتستمر لمدة 7 أيام يصاحبها نشاط رياح جنوبية غربية، وتكون ممطرة أحيانا.

- نوة الشمس الكبيرة تهب على المحافظة في 18 مارس، وتستمر ل يومين ويصاحبها نشاط رياح شرقية، ولا تكون ممطرة غالبًا وتسطع فيها الشمس.

- "نوة عوة وبرد العجوزة" وهي آخر نوات الشتاء تأتي في 24 مارس وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها نشاط رياح شرقية، وسميت ب"عوة" لصوت رياحها الشديد.