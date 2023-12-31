صرف الإسكندرية: أمطار تتفاوت من متوسطة لغزيرة متوقع استمرارها خلال الساعات القادمة

شهدت الإسكندرية صباح اليوم، الأحد، أمطارا متوسطة زادت شدتها لغزيرة، وأدى استمرارها في بعض التجمعات بمناطق منتزه أول وثانٍ، وقامت معدات وسيارات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالتعامل معها.

وتفقد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، التعامل مع تجمعات مياه الأمطار أثناء الأمطار الغزيرة على مناطق غرب ووسط وشرق ومنتزة أول وثانٍ، وشدد على تأمين الطرق المؤدية إلى المدارس والانتهاء من أي تجمع لمياه الأمطار في أسرع وقت.



وأشار "نافع" إلى تقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة تتقدم باتجاه شمال المحافظة، والمتوقع أن يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

وأكد استمرار تمركز 186 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات أثناء الأمطار.

وناشدت الشركة المواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى أو تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175 من أي هاتف لاتخاذ اللازم.