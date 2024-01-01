انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية سير انتظام العملية التعليمية بمدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق بحضور الدكتور حسام عبد الرؤوف والدكتورة دعاء عبد السلام مسئولي متابعة أنشطة التوكاتسو.

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ومرافقوه قاعات رياض الأطفال وفصول المرحلة الابتدائية واطمئن علي انتظام سير العمل وانتظام الدراسة وشاهد ممارسة الانشطة التربوية للنشاط التوكاتسو واشاد بمستوى التلاميذ.

وأكد علي رعاية التلاميذ الموهوبين في الانشطة التربوية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التربية والتعليم مشيراً إلى ان القيادة السياسية تولي اهتمامًا شديدًا بالمدارس المصرية اليابانية وتهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين حيث تقوم المدارس المصرية اليابانية بتطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية “توكاتسو” وهي مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته.

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