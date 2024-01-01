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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي مطلوب بقوة في فريق البنك

صدى البلد

 

تحدث طارق مصطفي المدير الفني لفريق البنك الأهلي أن هناك تطور ملحوظ للجميع بشأن النتائج خلال الفترة الحالية، سواء بالفوز أمام بلدية المحلة ثم على فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال مصطفي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" البنك الأهلي لديه نواقص فى بعض المراكز مثل الظهير الأيمن وبسيوني يؤدي بها لكن ليس مركزه، ولا يوجد سوي أسامة فيصل فى مركز المهاجم الصريح، ولذلك من الطبيعي أحتاج مهاجم لأن فى غيابه لا يوجد سوي قاعود أو جريندو يستطيعوا التوظيف بها.

وأضاف:" اللاعبين حاولت بقوة خلال المباراتين الماضيتين الظهور بصورة مميزة وبالفعل حدث ذلك وحققنا 6 نقاط، وإدارة النادي تدعمنا، والتطور الملحوظ منذ أول مباراة أمام المصري.

وتابع:" لدي خطة للتعاقدات فى شهر يناير ومحتاج لاعبين كبار وأتمني ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي.

ويذكر أن نادي البنك الأهلي تحت قيادة طارق مصطفي حقق الفوز أمام كل من بلدية المحلة ثم فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

مباريات الدوري المصرى فى الملعب وانت سايق فريق البنك الاهلي فريق المقاولون العرب طارق مصطفي بلدية المحلة المقاولون العرب

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