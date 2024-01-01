لامع وقصير.. نسرين طافش تصدم متابعيها بظهورها الأخير

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

وأطلت نسرين طافش، مرتديه فستانا قصيرا ولامعا باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز، ووضعت ريش على شعرها باللون الأبيض ليكشف عن جمالها.

وإليكم صور نسرين طافش