عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

روب ومكياج لافت.. هنادي مهنا تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير | شاهد

هنادي مهنا
هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة مختلفة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. 

txt

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب

txt

ملابس شتوية جريئة.. منة فضالي تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

وظهرت هنادي مهنا، مرتديه روب باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هنادي مهنا، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال انوثتها كما اختارت وضع نظارة شمسية باللون الاسود لتكشف جمالها. 

واختارت هنادي مهنا، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور هنادي مهنا

هنادي هنادي مهنا صور هنادى مهنا إطلالات هنادي مهنا اخبار هنادى مهنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

موضوعات متعلقة

احتفالا بعيد ميلاد شقيقتها.. إيمي سمير غانم تثير الجدل بصور غريبة

العام الجديد.. أكثر وأسوأ الأبراج حظا في 2024

بعد انتشار الشائعات .. أعراض صادمة لـ انفلونزا الخنازير

احذر .. تدخين السجائر في هذا الوقت يصيبك بمرض قاتل

نشرة المرأة والصحة.. جريئة جدًا.. هيفاء وهبي تودع 2023 بفستان يثير ضجة على إنستجرام| شاهد.. بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب

طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالخطوات

للوقاية من المتحور الجديد.. تناول كوبا واحدا من هذه المشروبات يوميا

ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة البروكلي؟| اعرف فوائدها

ترشيحاتنا

غربلة ميت عقبة| رحيل 7 لاعبين عن الزمالك بالميركاتو الشتوي.. أسماء وتفاصيل

تكاليف المعيشة وارتفاع الحرارة.. عرافة بريطانية تتنبأ بخمس تغييرات جذرية خلال 2024

أخبار التوك شو.. تحذير عاجل من الأرصاد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

أفعى ونمر وبطة .. أجمل 10 مخلوقات على وجه الأرض| فيديو

التليجراف: أمريكا وبريطانيا تعتزمان إصدار بيان تحذيري غير مسبوق للحوثيين

مستشار الرئيس الفلسطيني: ملف تهجير أبناء قطاع غزة خط أحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روب ومكياج لافت.. هنادي مهنا تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير | شاهد

بكوب دقيق سميد... طريقة عمل بسبوسة البرتقال

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي وتثير ضجة على السوشيال

الأمن تدخل.. معجب يقتحم المسرح من أجل جورج وسوف

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ