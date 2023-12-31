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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس شتوية جريئة.. منة فضالي تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

منة فضالي
منة فضالي

 شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة شتوية أنيقة. 

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وتألقت منة فضالي، مرتدية جيب جينز قصيرة، ونسقت معها بلوفر بسيط باللون الأبيض، مع بالطو طويل وأنيق باللون الأبيض؛ ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت منة فضالي في الماكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت اللون البيج الناعم للشفاه، ليبرز جمالها. 

كما اختارت منة فضالي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور منة فضالي 

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