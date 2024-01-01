الأرجنتين تحجب رقم 10 بعد اعتزال ميسي

اتخذ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرارًا تاريخيًا يتعلق بأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي.

أعلن كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، أنه بمجرد اعتزال ميسي اللعب مع المنتخب، لن يُسمح لأي لاعب آخر بارتداء القميص رقم 10.

وأشار تابيا إلى أن هذا القرار يأتي كتكريم لميسي على مسيرته، وسيتم الاحتفاظ بالرقم 10 باعتباره شارة تكريم للنجم الأرجنتيني.

للإشارة، شارك ميسي لأول مرة مع المنتخب الأرجنتيني عام 2005، وهو حاليًا هداف المنتخب وقاده للفوز بكوبا أمريكا وكأس العالم.

يأتي هذا الإعلان في سياق نجاح ميسي مع فريق إنتر ميامي في 2023، حيث سجل 11 هدفًا في 14 مباراة، مساهمًا في تحقيق الفريق لأول لقب له في تاريخه.