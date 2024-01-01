منظمة إسرائيلية: 2023 العام الأكثر عنفا في الضفة الغربية بسبب هجمات المستوطنين

أكدت منظمة "ييش دين" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن عام 2023 كان الأكثر عنفا في الضفة الغربية بسبب هجمات المستوطنين الإسرائيليين.

وأوضحت المنظمة الإسرائيلية، أن المستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 10 فلسطينيين وأحرقوا عشرات المنازل في الضفة الغربية في عام 2023، مما يجعله العام "الأكثر عنفا" على الإطلاق لهجمات المستوطنين، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونفذت مجموعات كبيرة من المستوطنين العديد من الهجمات في الضفة الغربية، وتصاعدت أعمال العنف بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، بحسب المنظمة الإسرائيلية.