بعد زيادةتذاكر المترو.. هل ترتفع أسعار البنزين؟.. عزة مصطفى تفجر مفاجأة.. فيديو

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على زيادة أسعار مترو الأنفاق الجديدة التي تم تطبيقها اليوم.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "زيادة أسعار المترو تنوعت بين 6 و8 و12 و15 جنيها حسب المناطق وعدد من المحطات".

وأضافت: "سعر المنطقة الواحدة 6 جنيهات، والمنطقتين 8 جنيهات و3 مناطق 12 جنيها وأكثر من 23 محطة 15 جنيها"، مضبفة: "هناك تذكرة مخصصة لذوي الهمم بقيمة 50 قرش فقط".

وأشارت: "يتردد أنه سيحدث تعديل في أسعار اشتراكات المترو في الأيام المقبلة"، موضحة: "بعد زيادة أسعار المترو الناس بدأت تبحث عن إمكانية زيادة جديدة في أسعار الكهرباء والبترول"، معقبه: "هناك لجنة لتسعير البترول تجتمع كل 3 أشهر ويكون أمامها 3 اختيارات إما تثبت السعر أو تزيده لـ10% أو أكثر من 10%".

