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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحول جديد.. مسئول أمريكي يكشف سبب إنسحاب القوات الإسرائيلية من غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الإثنين، نقلا عن مسئول أمريكي، بأن قرار إسرائيل سحب بعض قواتها من غزة هو بداية تحول تدريجي نحو عمليات أقل كثافة في شمال القطاع.

وحسب “رويترز”، قال المسئول الأمريكي: “نحذر من استمرار القتال في شمال قطاع غزة والتحول الإسرائيلي لا يغير الوضع في الجنوب”.

وأمس، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الكيان الصهيوني قرر سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة.

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وقالت الإذاعة: "بعد تقييم الأوضاع والعملية العسكرية تقرر سحب 5 ألوية من الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة".

ولفتت إلى أنه من بين الألوية الخمسة، تم سحب لواءين من قوات الاحتياط.

إسرائيل غزة قطاع غزة

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