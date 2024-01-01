سرايا القدس تعرض مشاهد لاستهداف قوات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. فيديو

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "التاندوم" في محور التقدم بـ مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس عبر حسابها على تليجرام، إنه تم استهدف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف الـ "RPG"في محور التفاح شرق مدينة غزة.

وعرضت سرايا القدس مشاهد من العملية النوعية التي نفذتها على موضع للقيادة والسيطرة تابع لـ الاحتلال الإسرئيلي جنوب محور الزيتون في أرض أبو عريبان.

وقالت سرايا القدس إنها استهدفت دبابة إسرائيلية وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف "التاندوم" والـ "RPG"في محاور التقدم حي التفاح والدرج شرق مدينة غزة.

وأضافت سرايا القدس، أنها استهدفت جرافة إسرائيلية بقذيفة (RBG) في محور التقدم شرق مخيم البريج.

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