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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تقصف حشود عسكرية إسرائيلية بوابل من القذائف

صدى البلد

قالت سرايا القدس:" قصفنا تحشدا لجنود وآليات العدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في محور التقدم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".


كانت قد قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن سلاح الجو يشن هجوما على البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان بين بلدتي عيتا الشعب ورامية.


كانت قد قالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، ان الطيران الحربي المعادي الإسرائيلي نفذ غارة على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد.


وأفاد نبأ عاجل نقله مراسل العربية، اليوم الخميس ، أن أكثر من 100 صاروخ وقذيفة أطلقت من جنوب لبنان تجاه إسرائيل خلال 24 ساعة. 
افاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإطلاق صفارات الإنذار في البلدات القريبة من غلاف غزة.

غزة سرايا القدس الجيش الإسرائيلي سلاح الجو

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