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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: مصر تؤدي بشرف تجاه القضايا العربية

أحمد ناجي قمحة
أحمد ناجي قمحة

أكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن مصر الدولة الوحيدة التي تمارس دورها بشرف تجاه القضايا العربية خاصة مع دول الجوار.

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أحمد ناجي قمحة: الحوار الوطني عمل انتعاشة سياسية.. والأحزاب كانوا محتاجين يسمعوا بعض

وأضاف “قمحة”، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "كل ما يدور في المنطقة وتحديدا بدول الجوار يكون له أبعاد استراتيجية على الأمن القومي المصري".

وأكد أن "الدولة والقيادة السياسية حريصة ولديها الوعي الكامل لمواجهة كافة التهديدات بكافة أبعادها"، موضحا "مصر حريصة على الحفاظ على الجيوش واستقرار الدول العربية".

وتابع أن الوطن العربي تأثر سلبا بالأزمات العالمية، وما سيحدث في الوطن العربي سيكون له تأثير على العالم أجمع، لذا لا يمكن أن يكون العالم بمعزل عما يحدث في الشرق الأوسط.

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