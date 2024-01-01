سمكة قرش مفترسة تفتك براكب أمواج في حادث مفجع برأس السنة بهاواي

هاجمت سمكة قرش قبالة ساحل ماوي في هاواي راكب أمواج، حيث تم تصوير الضحية أثناء صراعه مع القرش المفترس.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، هرع رجال إنقاذ الجت سكي إلى الشاطئ في حوالي الساعة 11.19 صباحًا يوم السبت (30 ديسمبر 2023) مع سقوط جيسون كارتر البالغ من العمر 39 عامًا على ظهره، وتم استقباله بالمسعفين على الشاطئ.

سمكة قرش مفترسة تفتك براكب أمواج في حادث مفجع برأس السنة

وقالت إدارة شرطة ماوي في بيان إن كارتر، وهو من مجتمع هايكو الساحلي، تم نقله إلى مركز ماوي التذكاري الطبي لتلقي المزيد من العلاج، إلا أنه توفي لاحقا متأثرا بجراحه.

فيما لم تصف السلطات الحادث بأنه هجوم ولم تصف مدى جروح الضحية.

ومع ذلك، فقد أطلقت عليها التقارير الإخبارية اسم لدغة سمك القرش.

ووقع الحادث في خليج بايا، وهو منطقة شعبية لدى عشاق الرياضات المائية على الساحل الشمالي لماوي.

وبعد ذلك، تم وضع لافتات تحذيرية من أسماك القرش على بعد ميل واحد في كلا الاتجاهين من مكان الحادث.

وأعلن المسؤولون أنه سيتم إغلاق متنزه شاطئ بالدوين وبيبي بيتش القريبين طوال يوم السبت.

وقال المسؤولون إن كارتر كان في الماء أثناء ظروف المياه "المختلطة" الناتجة عن ارتفاع الأمواج.