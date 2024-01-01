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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمش.. بوسي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد طلاقها من هشام ربيع

بوسي
بوسي

حلت الفنانة والمطربة بوسى، ضيفة في حلقة خاصة من برنامج "The Nine Show"  للإعلامية دعاء صلاح، والذي يعرض على قناة الشمس، احتفالا برأس السنة الميلادية.

 

كشفت بوسى،  لأول مرة عن فتى أحلامها من نجوم الفن قائلة : زمان كنت بحب رشدى أباظة وعمر الشريف وصالح سليم، وفي الوقت الحالي بحب قوي أحمد عز، أمير كراره، عمرو يوسف، وعارفة إن كندة هتقتلني لكن جميعهم تربطني بهم صداقة وإخوة كبيرة.

وبسؤال الإعلامية دعاء صلاح عن مواصفات الرجل الذى يجذب بوسى، أجابت قائلة: أنا بيعجبني الراجل الرومانسي اللي بيهتم بتفاصيل المرأة يحتويها ويدلعها ويكون حنين عليها، مضيفة بحب الراجل الحمش لكن ميعمليش فيها سي السيد.

وتابعت بوسى قائلة : اللي بيحب إنسان بجد بيحب يكون ناجح ومميز في عمله واللي يحبك يحب مهنتك وإنك تكوني دايما ناجحة. 

الإعلامية دعاء صلاح 

برنامج The Nine Show

برنامج "The Nine Show" من تقديم الإعلامية دعاء صلاح، ويعرض على قناة الشمس، وهو برنامج فني يجمع باقة كبيرة من نجوم الفن ومنهم: نيللي كريم، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، آيتن عامر، وفاء عامر، محمود الليثي، حمدي الميرغني، شيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

 

طلاق بوسي وهشام ربيع

وفي أواخر عام 2023، وأعلن رجل الأعمال هشام ربيع، انفصاله رسميا عن المطربة والفنانة بوسي بعد أيام من براءته من القضية الملفقة له حسبما أكدته تحقيقات النيابة.

وأوضح رجل الأعمال هشام ربيع، أن الفترة المقبلة ستشهد عملا مكثفا من جانبه لافتتاح عدد من فروع تصفيف الشعر في شتى محافظات الجمهورية، وستشهد انطلاقة جديدة لسلسلة فروعه، مؤكدا أنه يركز حاليا على عيش حياة هادئة ومستقرة مع زوجته أم أولاده التي يكن لها كل احترام وتقدير.

جاء ذلك بعد أقل من عام ونصف على إقامة حفل زفاف بوسي وهشام ربيع في مايو 2022 بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع. 

بوسي المطربة بوسي دعاء صلاح هشام ربيع طلاق بوسي

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