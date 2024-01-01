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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته عن عقوبات الغش في امتحانات الجامعات المصرية 2024

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

تبدأ الجامعات المصرية امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وبالتزامن مع الامتحانات تبدأ الجامعات من تحذير طلابها من الغش أو القيام بأي أعمال شغب خلال الامتحانات.

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وصرح عدد من رؤساء الجامعات، أنه تم إعلان جداول امتحانات الترم الأول 2024 لجميع الصفوف الدراسية والفرق بالكليات، موضحة أنه جاري التأكيد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وألا يخرج الامتحان عما تم دراسته خلال التيرم الأول.

ولذلك حرص “صدى البلد” على أبرز المعلومات عن خطوات إحالة الطالب الغشاش والعقوبات التي توقع عليه، خلال السطور التالية، كما يلي:

- ممنوع على الطلاب اصطحاب السماعات والهواتف والأوراق داخل لجان الامتحانات.

- سحب ورقة الإجابة من أي طالب يظبط وهو يحاول الغش، سواء جماعيا أو إلكترونيا.

- حال ضبط الطالب متلبسا بالغش سواء جماعي أو إلكتروني أو بالمذكرات، تُسحب ورقة الإجابة ويحرر محضر بتفاصيل الواقعة.

- إلغاء امتحانات الطالب المشاغب وتحرير محضر غش وإحالته إلى مجلس تأديب.

ونص قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أن "مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996 ، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر ، يعــاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه ، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات .

ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد .وفي حالة الامتحـانات المعـادلة يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنـظــام المـصــري دوريـن متتاليين .

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة .

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للطلاب في كافة الجامعات، في شهر يناير المقبل، كما هو معلن في الخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي 2023-2024.

خريطة العام الجامعي 2023-2024

- بدأ العام الجامعي الجديد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد لمدة 14 أسبوعًا.

- تنتهى الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

- تنتهى امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

- تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت الموافق 27 يناير 2024.

- تنتهى إجازة منتصف العام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجديد اعتبارًا من السبت الموافق 10 فبراير 2024.

- تستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي الجديد لمدة 16 أسبوعًا.

- تنتهى الدراسة بالعام الدراسي الجديد يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجديد خلال شهر يونيو 2024، طبقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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