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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

صدى البلد

شهد لقاء المصري البورسعيدي والإسماعيلي، أحداثا مؤسفة بسبب خناقات وتكسير فى ستاد برج العرب بين جماهير الناديين في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الدوري.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي ١-١ حتى الآن، ولكن حدث تراشق بالكراسي الخاصة بالمدرجات بين جمهور الفريقين قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على المواقف ومنع حدوث تلفيات في الملعب.

وكان جاء تشكيل المصري جاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - أحمد منصور - عمرو السعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا - غيلاس قناوي - محمود حمادة.

الهجوم: حسن علي - فخر الدين بن يوسف - ميدو جابر.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: حمدي النقاز - محمد عمارة - محمد هاشم - محمد دسوقي

الوسط: محمود الشبراوي - صالح جمعة - عمر الساعي - محمد حسن.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - ياو أنور

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