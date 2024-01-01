خبير بالشئون الإسرائيلية: نتنياهو مستفيد من استمرار الحرب

قال أكرم عطا الله، خبير في الشئون الإسرائيلية، إن شكل القرار في إسرائيل لا يعطي لبنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، بالفيتو الأول في السلم والحرب.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب هذه المرة يشعر الداخل الإسرائيلي أن الجيش جرح في كرامته ونتنياهو ليس صاحب القرار ولكنه مستفيد من بقاء الحرب، لأن كل يوم يمر يبقى على كرسي الحكومة ولكنه بعد انتهاء الحرب ستسن السكاكين له.

وتابع، أن ليبرمان، وكان وزيرا للدفاع في 2018 رفع تقريرًا يوصف فيه ماحدث يوم 7 أكتوبر بالنص ولكن نتنياهو تجاهل التقرير أكثر من مرة.

وأكد أنه توجد تقارير أخرى رفعت لمكتب نتنياهو ولكنها تجاهلها وكان لديه سياسة وهي الحفاظ على حماس وذلك لبقاء الانقسام الفلسطيني وبالتالي يتحمل نتنياهو ذنب 7 أكتوبر ولكنه يعلم أنه مع استمرار الحرب لا يمكن أن تجرى انتخابات بإسرائيل.

