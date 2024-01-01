عالمة فلك: حظ كل فتاة تحمل اسم فرح سيكون جيدا في 2024..فيديو

قالت نيفين أبو شالة، عالمة الفلك، إن حظ كل فتاة تحمل اسم فرح سيكون جيدا، وسيشهد أمور مفرحة وسعيدة جدا في عام 2024.

وأضافت نيفين أبو شالة، عالمة الفلك، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "السيدات مواليد برج القوس، ينتظرهن العديد من الأمور الإيجابية على المستوى المهني والعاطفي".

ووجهت نيفين أبو شالة، عالمة الفلك، مجموعة من النصائح الهامة للنساء القويات من أجل الحفاظ على استقرار حياتهم الاجتماعية، مشددة على أهمية الفصل بين الحياة الاجتماعية والمهنية.

