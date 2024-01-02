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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تثير الجدل من جديد.. ميجان ماركل دوقة ساسكس تعلن عن مشروعها العاطفي

تثير الجدل من جديد
تثير الجدل من جديد .. ميجان ماركل دوقة ساسكس تعلن عن مشروعها

أثارت ميجان ماركل دوقة ساسكس  الكثير من الجدل وذلك بإعلانها من جديد عن مشروع إطلاق مدونتها  “ذا تيغ” والتي وصفته بالعاطفي.

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 وفقا لما قد أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية  فقد ترددت مجموعة شائعات منذ فترة قصيرة، إن ميجان ستقوم  بإطلاق مدونتها، والتي قد أُغلقت في عام 2017 وقد  قام فريق ميجان بمحاولة تقديم طلب وذلك لمحاولة الحصول على علامة تجارية جديدة للمدونة، وذلك من خلال مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي. وذلك في أبريل 2023، وقد حصلت ميجان على إشعار بموافقة مبدئية على طلبها.

وتعد الخطوة التالية التي سيتعين على القيام باتخاذها هي بيان الاستخدام، والذي يوضح أن الموقع يعد قيد التشغيل وإذا تمكنت من القيام بمحاولة إثبات ذلك، فمن الممكن أن يتم القيام بالموافقة على طلبها وذلك بشكل نهائي قريباً جداً.
وقد جاء في طلب العلامة التجارية، أن الموقع الجديد سيقوم بالتركيز على كلا من  الوصفات، والعلاقات، والأزياء،ونمط الحياة،  والثقافة، والحياة الواعية

ميجان ماركل دوقة ساسكس علامة تجارية براءات الاختراع العلامات التجارية

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تثير الجدل من جديد.. ميجان ماركل دوقة ساسكس تعلن عن مشروعها العاطفي

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