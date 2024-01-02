تثير الجدل من جديد.. ميجان ماركل دوقة ساسكس تعلن عن مشروعها العاطفي

أثارت ميجان ماركل دوقة ساسكس الكثير من الجدل وذلك بإعلانها من جديد عن مشروع إطلاق مدونتها “ذا تيغ” والتي وصفته بالعاطفي.

وفقا لما قد أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية فقد ترددت مجموعة شائعات منذ فترة قصيرة، إن ميجان ستقوم بإطلاق مدونتها، والتي قد أُغلقت في عام 2017 وقد قام فريق ميجان بمحاولة تقديم طلب وذلك لمحاولة الحصول على علامة تجارية جديدة للمدونة، وذلك من خلال مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي. وذلك في أبريل 2023، وقد حصلت ميجان على إشعار بموافقة مبدئية على طلبها.

وتعد الخطوة التالية التي سيتعين على القيام باتخاذها هي بيان الاستخدام، والذي يوضح أن الموقع يعد قيد التشغيل وإذا تمكنت من القيام بمحاولة إثبات ذلك، فمن الممكن أن يتم القيام بالموافقة على طلبها وذلك بشكل نهائي قريباً جداً.

وقد جاء في طلب العلامة التجارية، أن الموقع الجديد سيقوم بالتركيز على كلا من الوصفات، والعلاقات، والأزياء،ونمط الحياة، والثقافة، والحياة الواعية