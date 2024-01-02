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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يكشف الدافع وراء تألقه في مباراة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

صدى البلد

شارك الناقد الرياضي إسلام صادق، تصريحات محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد مباراة نيوكاسل.

وقال، نقلا عن صلاح: "بين الشوطين قلت لنفسي هل سأغادر إلى المنتخب بهكذا أداء، أريد الفوز بكأس الأمم الأفريقية، أود الفوز بها، بدوني ليفربول سيكونون بخير لدينا لاعبون رائعون يمكن لأي شخص أن يلعب في مركزي يمكن لأي شخص أن يفعل ما أفعله، اللعب لمصر يعني الكثير لي، اللعب في المنتخب الوطني، يمكنك أن تسأل كاراجير، يمكنك أن تسأل أي شخص اللعب في المنتخب الوطني مع القميص ليس أمرًا مفروغا منه، أود الفوز بالبطولة القارية". 

واعتلى محمد صلاح صدارة هداف الدوري الإنجليزى برصيد 14 هدفا، بالتساوي مع النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

١- محمد صلاح 14 هدفا.
٢- إيرلينج هالاند 14 هدفا.
٣- سون هيونج مين 12 هدفا.
٤- دومينيك سولانكي 12 هدفا.
٥- جارود بوين 11 هدفا.
٦- هوانج هي تشان 10 أهداف.
٧- أليكساندر إيزاك 9 أهداف. 
٨- أولي واتكينس 9 أهداف. 
٩- كول بالمر 8 أهداف.
١٠- نيكولاس جاكسون 7 أهداف.

وانفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي، بعد فوزه 4-2 على نيوكاسل يونايتد، ضمن الجولة 20 من البطولة.

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