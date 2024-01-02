عنبة: أنا عيطت بجد والمخرج كان بيقولي "مش عايز أوريك وشي التاني"

قال مطرب المهرجانات عنبة أن دوره في فيلم عصابة عظيمة كان صعبا، موضحا انه لاول مرة يخوض مهنة التمثيل وكان ذلك من الصعب عليه ذاكرا :" بتمني ربنا وفقني عشان خاطر أهلي والناس اللي بتحبني".



واوضح عنبة خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على فضائية الدى ام سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن دوره في فيلم عصابة عظيمة حيث جسد دور انه شاب لديه حلم واختراع يفيد من لديهم مشكلة فقد البصر، مشيرا الى انه قوي الايمان ويثق في الله انه لا يضعه في موقف الا وكان قويا عليه.



واضاف انه أبكي بكاءا شديدا أثناء تصويره لفيلم عصابة عظيمة فى بعض المشاهد ولا يستطيع التوقف عن البكاء، وقد قال له المخرج :"مش عاوز اوريك وشي التاني".

فيلم عصابة عظيمة

وتدور أحداث فيلم عصابة عظيمة حول إسعاد يونس حيث تجسد شخصية والدة كريم عفيفي التي تتعرض لعملية احتيال كبيرة، ويتفق الثنائي على خطة لإستعادة حقوقهما.

العمل يشارك في بطولته بجانب إسعاد يونس عدد كبير من الفنانين علي راسهم رنا رئيس، ومطرب المهرجانات عنبة، كريم عفيفي، فرح الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف هاجر الأبياري وإخراج وائل إحسان.