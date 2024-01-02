ناقد موسيقي: عمرو دياب الأعلى في 2023 بـ600 مليون استماع على أنغامي

أكد محمد شميس، الناقد الموسيقى، أن عمرو دياب هو الأعلى استماعًا بـ600 مليون استماع في السنه على منصة "أنغامي" وهي المكتبة الأوسع للأغاني، مفيد بأنه الأعلى استماعًا بالمنصة بـ2 مليار حالة استماع، ويليه أحمد سعد بنسبة استماع بـ134 مليون.

عمرو دياب رقم واحد

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه على مدار العام لعمرو دياب 7 أغاني من بين 10 أغاني الأكثر استماعًا في فلسطين، مؤكدًا أن من بين هذه الأغاني "انت الحظ" و"الحفلة"، ورقم 3 من ناحية الأكثر استماعًا بمنصة "أنغامي"، وتامر حسني محقق 117 مليون استماع، وعصام صاصا محقق 108 مليون ورامي صبري 100 مليون استماع.

وأشار شميس، إلى أن 2023 تؤكد على أن عمرو دياب هو رقم واحد بفارق كبير عن ما يليه من نجوم، موضحًا أنه من المتوقع أن يستمر في الصدارة بالعام 2024، كان متنوع وقدم أشكال موسيقية مختلفة خلال هذا العام.