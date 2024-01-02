تكريم اللواء عبد النعيم حامد مدير تموين القاهرة لبلوغه سن المعاش

كرمت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة القاهرة اللواء دكتور عبد النعيم حامد، مدير المديرية بمناسبة وصوله سن المعاش، بحضور أعضاء وموظفي المديرية.

جاء ذلك في احتفالية أسرية داخل ديوان المديرية لتكريم اللواء دكتور عبد النعيم حامد وكيل اول وزارة التموين ومدير مديرية تموين القاهرة، تقديرا له ولجهوده وتفانيه واخلاصه خلال فترة عمله بمديرية التموين والتجارة

وعرفانا له بمواقفه وانسانيته تجاههم خلال فترة توليه.

وشكر اللواء دكتور عبد النعيم حامد الجميع ، مؤكد لهم بأنه يقدرهم جميعا ويعتز بهم ويعتبرهم أبنائه ، ووجههم ببذل اقصي الجهود لتحقيق نجاح المديرية والهدف الاسمي وهو رفع اي معاناة عن كاهل المواطن والتخفيف عنه.

ودعا اللواء دكتور عبد النعيم حامد الجميع للعطاء والتفاني تجاه العمل وأداء الواجب الوظيفي على الوجه الأكمل.

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