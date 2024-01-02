عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم اللواء عبد النعيم حامد مدير تموين القاهرة لبلوغه سن المعاش

تكريم اللواء عبد
تكريم اللواء عبد النعيم حامد مدير تموين القاهرة

كرمت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة القاهرة اللواء دكتور عبد النعيم حامد، مدير المديرية بمناسبة وصوله سن المعاش، بحضور أعضاء وموظفي المديرية.

مساعد وزير التموين يكشف سر ارتباط سعر الفائدة بقيمة الذهب.. فيديو

جاء ذلك في احتفالية أسرية داخل ديوان المديرية لتكريم اللواء دكتور عبد النعيم حامد وكيل اول وزارة التموين ومدير مديرية تموين القاهرة، تقديرا له ولجهوده وتفانيه واخلاصه خلال فترة عمله بمديرية التموين والتجارة
وعرفانا له بمواقفه وانسانيته تجاههم خلال فترة توليه.

وشكر اللواء دكتور عبد النعيم حامد الجميع ، مؤكد لهم بأنه يقدرهم جميعا ويعتز بهم ويعتبرهم أبنائه ، ووجههم ببذل اقصي الجهود لتحقيق نجاح المديرية والهدف الاسمي وهو رفع اي معاناة عن كاهل المواطن والتخفيف عنه.
ودعا اللواء دكتور عبد النعيم حامد الجميع للعطاء والتفاني تجاه العمل وأداء الواجب الوظيفي على الوجه الأكمل.

WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.23 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.23 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.27 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.27 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.28 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.28 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.29 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.29 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.30 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.30 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.31 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.31 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.32 AM (1)
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.32 AM (1)
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.32 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.32 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.33 AM (1)
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.33 AM (1)
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.33 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.33 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.34 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.34 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.35 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.35 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.36 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.36 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.37 AM
WhatsApp Image 2024-01-02 at 2.43.37 AM
القاهرة مديرية التموين اللواء دكتور عبد النعيم حامد مديرية التموين والتجارة المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

الفرق شاسع.. شاهد شيرين عبد الوهاب تظهر بفستان ارتدته أنغام ومي عمر

أمن الدول العليا تحيل قضية فساد بجهاز مكافحة التهرب الضريبي للجنايات

الفرق مش كبير .. شاهد نانسي عجرم وأنغام بنفس الفستان في الرياض

موضوعات متعلقة

ليه قضايا الفساد كتيرة عندكم؟.. مساعد وزير التموين يرد على سؤال أحمد موسى

مساعد وزير التموين يكشف سر ارتباط سعر الفائدة بقيمة الذهب.. فيديو

إجراءات اقتصادية| التموين: الدولة تدخلت للتصدي لمن يتاجرون بقوت المواطن

ترشيحاتنا

محمد صلاح يكشف سبب تغيير حذائه أمام نيوكاسل.. ولماذا أهدر ركلة الجزاء؟

عمال مصر: قرار زيادة الأجور 3500 كحد أدنى ليس به أي استثناءات

بإمكانيات معدومة.. فلسطينية تثير تعاطف رواد الوشيال بأغرب ولادة من نوعها

إسرائيل تسحب الدبابات من بعض أحياء غزة وتعلن تغيير التكتيكات وتقليص القوات

كيف نرسخ عبودية الله في قلوب الأبناء الصغار؟.. الزم التربية بالقصة

أعمال الشغب غير مقبولة.. شبانة: لا أصدق ما حدث في مباراة الإسماعيلي والمصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تثير الجدل من جديد.. ميجان ماركل دوقة ساسكس تعلن عن مشروعها العاطفي

مفاجأة غريبة يفجرها توءمان بعد 39 عاما.. لن تتوقعها

منهن نسرين طافش وأنغام ومي عمر.. النجمات يتألقن بإطلالات رأس السنة

يرجع إلى عصر الفراعنة.. تعرف على تاريخ نشأة البريد المصري

فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ