عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بداية 2024 | عاصفة شهب نارية تسقط على هذا البلد.. غدا

صدى البلد

تعد عواصف الشهب من الظواهر الفلكية المذهلة التي تثير إعجاب الكثيرين. وفي بداية عام 2024، ستشهد أمريكا الشمالية أول عاصفة شهابية للعام، وهي عاصفة Quadrantid. 

ومن المتوقع أن تكون هذه العاصفة أقوى عاصفة شهابية لعام 2024، حيث من الممكن رؤية ما يصل إلى 120 شهابًا في الساعة خلال ذروتها.

ووفقا لموقع “سبيس” تعتبر العاصفة Quadrantid من أجمل وأكثر العواصف الشهابية تميزًا، وتتميز بشهبها السريعة والمشرقة التي تتلألأ في سماء الليل. ومع ذلك، تكون فترة ذروة هذه العاصفة قصيرة جدًا، حيث تستمر لمدة 6 ساعات فقط. 

txt

كان جايبله بنت في عشة واختلفوا.. كواليس وأسرار جريمة عريس العياط

txt

أخبار مصر| أسعار تذاكر المترو الجديدة.. وظائف في التعليم والطب الشرعي والبريد.. 100 مليون جنيه لصندوق كبار السن

وبالنظر إلى الوقت المتوقع للذروة في الساعة 7:53 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:53 ظهرًا بتوقيت جرينتش) في 4 يناير، تعد فترة الفجر من حوالي الساعة 4:53 صباحًا إلى الفجر أفضل وقت لمشاهدة العاصفة من أمريكا الشمالية. 

ولمن يعيش في المناطق الغربية من القارة، فسيكون لديهم أفضل فرصة لمشاهدة Quadrantids في وقت مبكر من الليل.

معدل رؤية الشهب يصل عادة إلى حوالي 25 شهابًا في الساعة في سماء مظلمة خلال ذروة عاصفة Quadrantid، ولكن من غير المرجح أن يستحق السفر إلى مناطق سماء مظلمة خلال هذا الحدث في عام 2024، لأن القمر الأخير في الربع سيكون مشرقًا في السماء في نفس وقت ذروة العاصفة.

عاصفة Quadrantid الشهابية 

تجب الإشارة إلى أن العواصف الشهابية عادة ما تحمل اسم الكوكبة التي يبدو أنها تنبعث منها. وفي حالة عاصفة Quadrantid، تنبعث الشهب من كوكبة Quadrans Muralis، على الرغم من أنها لم تعد معترفة كوكبة رسمية.

 تقع هذه الكوكبة بين كوكبتي بوتس ودراكو، بالقرب من نهاية مقبض الجرة الكبيرة في السماء الشمالية، وفقًا لوكالة ناسا. 

ونظرًا لموقعها في السماء، فإن عاصفة Quadrantid الشهابية مرئية فقط في نصف الكرة الشمالي.

والشهب هي جسيمات صخرية صغيرة تصطدم بالغلاف الجوي للأرض. تتسخن هذه الجسيمات المتدحرجة وتتبخر، مما يسبب إطلاق طاقة تظهر في السماء الليلية على شكل خطوط ضوء. 

الظواهر الفلكية العواصف العاصفة الظواهر الفلك القمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

الفرق شاسع.. شاهد شيرين عبد الوهاب تظهر بفستان ارتدته أنغام ومي عمر

الفرق مش كبير .. شاهد نانسي عجرم وأنغام بنفس الفستان في الرياض

أمن الدول العليا تحيل قضية فساد بجهاز مكافحة التهرب الضريبي للجنايات

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

ترشيحاتنا

بداية 2024 | عاصفة شهب نارية تسقط على هذا البلد.. غدا

طلائع الجيش يؤجل حسم مصير محمد شحاته إلى ما بعد أولمبياد باريس

وظائف حكومية تعلن في يناير بـ 3 وزارات

اليابان تلغي جميع التحذيرات من حدوث تسونامي بعد الزلزال العنيف

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

حسين الشحات يوجه رسالة لـ علي معلول عبر إنستجرام| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحبس الأنفاس.. لقطات مرعبة لتعطل لعبة ضخمة على ارتفاع شاهق

بإمكانيات معدومة.. فلسطينية تثير تعاطف رواد السوشيال بأغرب ولادة من نوعها

تثير الجدل من جديد.. ميجان ماركل دوقة ساسكس تعلن عن مشروعها العاطفي

مفاجأة غريبة يفجرها توءمان بعد 39 عاما.. لن تتوقعها

فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ