بداية 2024 | عاصفة شهب نارية تسقط على هذا البلد.. غدا

تعد عواصف الشهب من الظواهر الفلكية المذهلة التي تثير إعجاب الكثيرين. وفي بداية عام 2024، ستشهد أمريكا الشمالية أول عاصفة شهابية للعام، وهي عاصفة Quadrantid.

ومن المتوقع أن تكون هذه العاصفة أقوى عاصفة شهابية لعام 2024، حيث من الممكن رؤية ما يصل إلى 120 شهابًا في الساعة خلال ذروتها.

ووفقا لموقع “سبيس” تعتبر العاصفة Quadrantid من أجمل وأكثر العواصف الشهابية تميزًا، وتتميز بشهبها السريعة والمشرقة التي تتلألأ في سماء الليل. ومع ذلك، تكون فترة ذروة هذه العاصفة قصيرة جدًا، حيث تستمر لمدة 6 ساعات فقط.

وبالنظر إلى الوقت المتوقع للذروة في الساعة 7:53 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:53 ظهرًا بتوقيت جرينتش) في 4 يناير، تعد فترة الفجر من حوالي الساعة 4:53 صباحًا إلى الفجر أفضل وقت لمشاهدة العاصفة من أمريكا الشمالية.

ولمن يعيش في المناطق الغربية من القارة، فسيكون لديهم أفضل فرصة لمشاهدة Quadrantids في وقت مبكر من الليل.

معدل رؤية الشهب يصل عادة إلى حوالي 25 شهابًا في الساعة في سماء مظلمة خلال ذروة عاصفة Quadrantid، ولكن من غير المرجح أن يستحق السفر إلى مناطق سماء مظلمة خلال هذا الحدث في عام 2024، لأن القمر الأخير في الربع سيكون مشرقًا في السماء في نفس وقت ذروة العاصفة.

عاصفة Quadrantid الشهابية

تجب الإشارة إلى أن العواصف الشهابية عادة ما تحمل اسم الكوكبة التي يبدو أنها تنبعث منها. وفي حالة عاصفة Quadrantid، تنبعث الشهب من كوكبة Quadrans Muralis، على الرغم من أنها لم تعد معترفة كوكبة رسمية.

تقع هذه الكوكبة بين كوكبتي بوتس ودراكو، بالقرب من نهاية مقبض الجرة الكبيرة في السماء الشمالية، وفقًا لوكالة ناسا.

ونظرًا لموقعها في السماء، فإن عاصفة Quadrantid الشهابية مرئية فقط في نصف الكرة الشمالي.

والشهب هي جسيمات صخرية صغيرة تصطدم بالغلاف الجوي للأرض. تتسخن هذه الجسيمات المتدحرجة وتتبخر، مما يسبب إطلاق طاقة تظهر في السماء الليلية على شكل خطوط ضوء.