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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح الاستثنائي.. الفرعون المصري يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

واصل محمد صلاح هوايته المفصلة في تحطيم الأرقام القياسية ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد وصوله للهدف رقم 151 بقميص فريقه ليفربول في البريميرليج.

وفي آخر مبارياته مع ليفربول، قبل الانضمام لصفوف منتخب مصر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، نجح محمد صلاح، في تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر في لقاء الريدز المثير أمام نيوكاسل، والذي انتهى بفوز الأول بنتيجة (4-2)، في الجولة 20 للدوري الإنجليزي.

وبهدفيه، حقق صلاح إنجازا جديدا في مسيرته المميزة مع ليفربول، حيث وصل إلى هدفه رقم 151 مع الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي فقط، وإلى الهدف رقم 205 بقميص الريدز في جميع البطولات.

وأصبح الفرعون المصري محمد صلاح خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 150 هدفا أو أكثر مع فريق واحد، ليدخل في قائمة استثنائية في تاريخ المسابقة تضم أساطير البريميرليج.

وتضم قائمة اللاعبين الذين نجحوا في إحراز 150 هدفا أو أكثر مع فريق واحد في الدوري الإنجليزي، أربعة لاعبين فقط، وهم "الإنجليزي هاري كين مع فريقه السابق توتنهام، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق، والإنجليزي واين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق، والفرنسي تييري هنري مهاجم أرسنال السابق"، لينضم لهم محمد صلاح، وهو الوحيد في القائمة القادر على تعزيز أهدافه في الدوري؛ لاستمرار مشواره مع ليفربول.

كما بات محمد صلاح ثالث أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 150 هدفا مع الفريق في الدوري الإنجليزي، إذ حقق ذلك في 238 مباراة، خلف كل من روجر هانت الذي وصل لهذا الرقم في 218 لقاء، وجوردون هودسون في 234 مباراة. 

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