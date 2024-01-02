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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: روسيا تعاني خسائر فادحة في ساحة المعركة

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن فكرة فوز روسيا في الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا هي مجرد "شعور"، مشيرا إلى أن موسكو ما زالت تعاني من خسائر فادحة في ساحة المعركة.

ورأى زيلينسكي- في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- أنه لا توجد علامات حقيقية على اهتمام روسيا بالسلام، لافتا إلى أن أي مؤشر على رغبتها (موسكو) في إجراء محادثات يدل على نفاد الأسلحة والجنود منها.

وأضاف أن "ضرب القوة الروسية في شبه جزيرة القرم له أهمية شديدة؛ لتقليص الهجمات على أوكرانيا تماما مثل أهمية الدفاع عن المدن في شرق البلاد".

وواصل: "في العام الجديد سيعاني العدو الويلات"، معلنا أن أوكرانيا سيكون لديها مليون طائرة بلا طيار في ترسانتها عام 2024.

وكان زيلينسكي قد تعهد، في رسالته للعام الجديد، أمس الأحد، "تدمير" القوات الروسية التي غزت بلاده قبل عامين تقريبا.

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