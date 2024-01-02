عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خطر جدا..كيف تتأكد أن هناك من يتجسس على هاتفك؟

خطر جدا..كيف تتأكد
خطر جدا..كيف تتأكد أن هناك من يتجسس على هاتفك؟

مع انتشار استخدام الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، أصبحت الخصوصية على هذه الأجهزة أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين يتساءلون عما إذا كان هناك من يتجسس عليهم دون علمهم.

 

إذا كنت قلقًا بشأن قيام شخص ما بالتجسس على هاتفك، فهناك بعض العلامات التي يمكنك البحث عنها. هذه العلامات تشمل:

 

  • ارتفاع استخدام البيانات

إذا لاحظت أن هاتفك يستخدم بيانات أكثر من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على أن شخصًا ما يرسل أو يتلقى بيانات من جهازك. يمكن أن يحدث هذا إذا كان شخص ما يستخدم هاتفك لتصفح الإنترنت أو إرسال رسائل نصية أو استخدام تطبيقات أخرى تتطلب اتصالًا بالإنترنت.

  • بطارية هاتفك تستنزف بسرعة

إذا لاحظت أن بطارية هاتفك تستنزف بسرعة، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على أن شخصًا ما يرسل أو يتلقى بيانات من جهازك. يمكن أن يحدث هذا لأن التطبيقات التي تستخدم البيانات تستهلك المزيد من البطارية.

  • ظهور تطبيقات غير مألوفة

إذا لاحظت ظهور تطبيقات غير مألوفة على هاتفك، فقد يكون ذلك علامة على أن شخصًا ما قام بتثبيتها دون علمك. يمكن أن تكون هذه التطبيقات برامج تجسس مصممة لجمع بياناتك أو مراقبتك.

  • تغيرات في سلوك هاتفك

إذا لاحظت أي تغييرات في سلوك هاتفك، مثل أن يصبح بطيئًا أو يتوقف عن العمل بشكل صحيح، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على أنه قد تم اختراقه.

  • ظهور رسائل أو مكالمات غير متوقعة

إذا لاحظت ظهور رسائل أو مكالمات غير متوقعة على هاتفك، فقد يكون ذلك علامة على أن شخصًا ما يحاول الاتصال بك. يمكن أن تكون هذه الرسائل أو المكالمات من برامج تجسس تحاول جمع بياناتك أو إخافتك.

 

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فقد يكون ذلك علامة على أن هناك من يتجسس على هاتفك. هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمحاولة التحقق من ذلك، مثل:

 

  • تحقق من التطبيقات التي لديها إذن الوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا أو الموقع

يمكنك القيام بذلك من خلال إعدادات هاتفك. إذا رأيت أي تطبيقات لا تعرفها أو لا تتذكر منحها إذن الوصول إلى هذه الميزات، فقد يكون ذلك علامة على أن شخصًا ما قام بتثبيتها دون علمك.

  • قم بتشغيل برنامج مكافحة الفيروسات

يمكن لبرامج مكافحة الفيروسات اكتشاف البرامج الضارة، بما في ذلك برامج التجسس.

  • أعد ضبط هاتفك إلى إعدادات المصنع

سيؤدي ذلك إلى حذف جميع البيانات من هاتفك، بما في ذلك أي برامج تجسس قد تكون مثبتة.

إذا كنت تعتقد أن هاتفك قد تم اختراقه، فمن المهم أن تتخذ إجراءات لحماية نفسك. يمكنك القيام بذلك عن طريق تغيير كلمات مرورك وتنشيط المصادقة الثنائية واستخدام برامج مكافحة الفيروسات.

 

نصائح للحماية من التجسس على الهاتف

 

فيما يلي بعض النصائح للحماية من التجسس على الهاتف:

  • امنح التطبيقات الإذن فقط عندما تحتاجها حقًا

لا تمنح التطبيقات إذن الوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا أو الموقع إلا عندما تحتاجها حقًا.

  • قم بتحديث هاتفك بأحدث البرامج الثابتة

غالبًا ما تتضمن التحديثات إصلاحات أمنية تساعد في حماية هاتفك من البرامج الضارة.

  • استخدم شبكة Wi-Fi آمنة

لا تستخدم شبكة Wi-Fi عامة عند إدخال معلومات حساسة، مثل كلمات المرور أو بيانات الاعتماد المصرفية.

  • كن حذرًا بشأن الروابط التي تنقر عليها

لا تنقر على الروابط في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية من مصادر غير معروفة.

  • استخدم برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الأمان

يمكن لبرامج مكافحة الفيروسات وبرامج الأمان اكتشاف البرامج الضارة، بما في ذلك برامج التجسس.

من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة للتجسس على الهاتف واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية خصوصيتك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هلع ورعب.. لحظة خروج الركاب من الطائرة اليابانية المحروقة.. فيديو

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

زيادة أسعار تذاكر المترو باستثناء هذه الفئات| وتلك أسباب الارتفاع

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

عاجل.. زلزال خطير يضرب مدينة بني ملال في المغرب

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

موضوعات متعلقة

تستاهل كل جنيه.. أفضل إكسسوارات تشتريها لـ آيفون

أفضل هاتف شاومي ينافس iPhone 15 .. وبسعر أقل

سامسونج جالاكسي S23 الترا.. منافس آيفون بكاميرا 200 ميجابكسل

أيهما أفضل.. هاتف جديد من الفئة المتوسطة أم فلاجشيب قديم

أخبار التكنولوجيا| أفضل 5 موبايلات تشتريهم دلوقتي.. Apple Watch تنقذ حياة شخصين من الموت

استنى متشتريش iPhone 15.. تسريبات تكشف عن تصميم iPhone 16

فلوسها فيها.. Apple Watch تنقذ حياة شخصين من الموت

ميزة جديدة من واتساب في بداية 2024.. لازم تعرفها

ترشيحاتنا

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر

كتائب القسام: مصرع 5 جنود إسرائيليين بعد الاشتباك معهم من المسافة صفر

رسالة خاصة من شيرين عبد الوهاب لـ عادل إمام .. تفاصيل

وزير المالية: مخاطبة مجلس الدولة لإعادة النظر في "ضريبة الجدول" على خدمات "وسطاء التأمين"

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21 |أخبار تهمك

نظام بروكسل الجديد ينهي حلم الهجرة إلى أوروبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تنشر فيديو من خطوبة ابن شقيقها: أجمل حاجة حصلت في 2024

بسبب إسرائيل.. تصريحات صادمة لملكة جمال العراق السابقة تثير غضبا عالميًا |صور

تجنبي الوقوع فيها| أخطاء تجعل الزبدة فاسدة.. ما هي

"شقيق الديناصور".. متحف بريطاني يعرض جمجمة أكثر وحش بحري مُرعِب| صور

فيديو

اللي بيحصل دا عيب.. طليقة أيمن بهجت قمر تثير ضجة بسبب أغنية عمرو دياب/فيديوجراف

أزمات حلمي بكر.. مدير أعماله سرقه وزوجته تتهم مصطفى كامل بالتشهير.. فيديوجراف

بعد هجوم الأمن عليه.. هيفاء وهبي تكشف حقيقة اقتحام شاب لحفلها

إلهام شاهين تنشر فيديو من خطوبة ابن شقيقها: أجمل حاجة حصلت في 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ