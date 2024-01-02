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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

البحث عن فتيحة يتصدر نسب المشاهدة بعد طرحه

صدى البلد

تمكنت حكاية البحث عن فتيحة من مسلسل “ حد فاصل ”  من تصدر نسب المشاهدة ، وذلك بعد طرحها بعدة أيام عبر إحدى المنصات الإلكترونية .

العمل من بطولة نضال الشافعي احمد حلاوة ايمان سلامة ليلى عز العرب عمرو عبد العزيز صبري عبد المنعم تاليف محمد ابراهيم اخراج تامر حمزة وانتاج شركة جولدن ميديا.

وتدور أحداث العمل حول الشاب فتيحة الذى يعمل  مندوباً في أحد البنوك، وأكبر أحلامه تأمين المال اللازم للزواج من خطيبته عاليا. تتبدل حياة فتيحة رأساً على عقب حين يعثر على حقيبة مملوءة بالنقود، فيؤسس عمله الخاص بعد تغيير اسمه، ويصبح من أشهر وأغنى رجال الأعمال. ولكن نهاية الأحداث تحمل مفاجأة كبيرة.

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وكان قد تعاقد نضال الشافعي علي المشاركه في بطولة مسلسل جري الوحوش المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٤ وجار ترشيح باقي أسرة العمل  بعد حصول شركه المنتج محروس المصري علي حق إعادته كعمل تلفزيوني من وراثه الكاتب محمود أبو زيد ويقدم المعالجة الدرامية لها احمد صبحي من إخراج عبد العزيز حشاد.

 

تعاقد المخرج عبد العزيز حشاد على عمل درامي جديد من المقرر ان يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الجديد لعام 2024 .

 

العمل من المقرر ماخوذ من فيلم جري الوحوش ، والذى سبق وان قدمه المخرج علي عبد الله الخالق ، ومن تاليف الراحل محمود ابو زيد.

نضال الشافعي حكاية البحث عن فتيحة البحث عن فتيحة المخرج عبد العزيز حشاد رمضان ٢٠٢٤ عام 2024

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