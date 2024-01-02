وفاة آنا أوفيليا مورغويا عن عمر 92 عاماً

توفيت الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا مورغويا عن عمر يناهز الـ 90 عاماً، خلال الساعات الاخيرة من مساء أمس ،بحسب ما إعلن المعهد الوطني للفنون الجميلة والآداب في المكسيك .

واشتهرت الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا مورغويا بصوت “ماما كوكو” في فيلم الرسوم المتحركة الشهير “كوكو”.

ونعت وزيرة الثقافة المكسيكية، أليخاندرا فروستو جيريرو، الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا مورغويا في بيان، مؤكدة ان الراحلة مورجويا واحدة من أعظم الممثلات فى دولة المكسيك .

وتابعت وزيرة الثقافة المكسيكية، أليخاندرا فروستو جيريرو: “الممثلة الراحلة ستترك فراغا هائلا في مواقع التصوير في بلادنا”.

كوكو ‏ هو فيلم رسوم متحركة كوميدي محرك حاسوبياً ثلاثي الأبعاد صدر سنة 2017، وهُو من إنتاج استوديوهات بيكسار وتوزيع شركة أفلام والت ديزني، وإخراج مُشترك بين لي إدوارد أنريخ وأدريان مولينا. الفيلم من بطولة كُل من أنتوني غونزاليس وغايل غارسيا برنال وبنجامين برات وألانا أوباخ وريني فيكتور وآنا أوفيليا مورغيا وإدوارد جيمس أولموس. تدور أحداث الفيلم حول صبي يبلغ من العمر 12 عامًا يُدعى ميغيل، هذا الأخير لديه شغف كبير بالموسيقى حتى مع حظر عائلته لها على مدار أجيال طويلة.