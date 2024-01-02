عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أشرف مات| تفاصيل أقوال والدة المجني عليه في "جريمة شرف" بدار السلام

صدى البلد

جريمة الخيانة في دار السلام التي ارتكبها زوج بحق عشيق زوجته، قرر بشأنها قاضي المعارضات تجديد حبس 4 متهمين على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل سباك في منطقة دار السلام.

رابط خدمات النيابات الجنائية 2024 للحصول على التحقيقات والمحاضر

أمن الدول العليا تحيل قضية فساد بجهاز مكافحة التهرب الضريبي للجنايات

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في جريمة دار السلام، أن المتهمة الرابعة كانت على علاقة غير شرعية مع سباك - المجني عليه - وعلم زوجها بأفعالها عن طريق شقيقته - المتهمة الثانية - فقام بالاستعانة بصديقة شقيقته وشقيقته وزوجته باستدراج العشيق المجني عليه إلى شقة الزوجية.


 

تسريب معلومات هامة.. الاستئناف تحدد أول جلسات محاكمة مديرا الكسب والجمارك وآخرين

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق


 

واستمعت النيابة إلى أقوال والدة المجني عليه والتي جاءت كالتالي:


 

س| ما هي حالتك الاجتماعية

ج| أنا أرملة وعندي 5 عيال.


 

س| أين تقطنين تحديدًا

ج| أنا ساكنة لوحدي في شقة في الدور الأول في العمارة رقم 9 في شارع حدائق المعادي دار السلام.


 

س| منذ متى وأنت تقيمين في ذلك العقار

ج| أنا ساكنة بقالي أكثر من أربعين سنة.


 

س| من تحديدًا يقطن برفقتك بذلك المسكن

ج| أنا دلوقتي قاعده لوحدي


 

س| صفي لنا العقار محل سكنك تحديدًا

ج| هي عمارة من أربع أدوار ودور أرضي وكل دور فيه شقة.


 

س| حددي لنا قاطني ذلك العقار تحديدًا

ج| هو الدور الأرضي ده مخزن بتاع واحد أنا مش عارفة اسمه وعمله مخزن والدور الأول أنا ساكنة فيه.

س| ماذا حدث تحديدا

ج| اللي حصل الي أنا يقالي أكثر من ثلاثة أيام سايبه البيت بتاعي وقاعده مع حفيدتي في مستشفى الأمل في شبرا الخيمة علشان هي كانت تعبانة وأنا كنت مقيمه معاها وإمبارح بليل كلمني ابني مصطفى وقالي تعالي البيت علشان فيه مشكلة مع أشرف وأنا على طول سيبت المستشفى وطلعت على البيت وأول ما وصلت لاقيت فيه ناس واقفين عند البيت وابني مصطفى قالي إن أشرف مات في شقة في الدور الثالث بتاعت أسماء.


 

س| متى وأين حدث ذلك

ج| هو لما ابني مصطفى كلمني وبلغني إن فيه مشكلة مع أشرف كان حوالي الساعة 7 بليل

كنت في مستشفى الأمل في شبرا الخيمة وأنا لما روحت ووصلت البيت بتاعي وعرفت إن ابني أشرف مات كان حوالي الساعة  8:30 مساء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

زيادة أسعار تذاكر المترو باستثناء هذه الفئات| وتلك أسباب الارتفاع

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

اليوم.. صرف معاشات يناير 2024 من جميع المنافذ | حقيقة الزيادة الجديدة

لا يجبرها سجود السهو.. 3 أفعال يقع فيها البعض تبطل الصلاة

موضوعات متعلقة

رابط خدمات النيابات الجنائية 2024 للحصول على التحقيقات والمحاضر

أمن الدول العليا تحيل قضية فساد بجهاز مكافحة التهرب الضريبي للجنايات

لأول مرة| إطلاق خدمات النيابات الجنائية في الإسماعيلية.. وباقي المحافظات قريبًا

إحالة مدير مالي لشركة رياضية شهيرة للمحاكمة | تفاصيل

النائب العام يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

تسريب معلومات هامة.. الاستئناف تحدد أول جلسات محاكمة مديرا الكسب والجمارك وآخرين

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير جمرك العاشر و6 آخرين تلقوا رشاوي مالية

ترشيحاتنا

قصة حقيقية وليست وهمية.. علي جمعة يكشف ثمار تعلق القلب بالله

وفاة رئيس الموساد الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973

هبوط ثاني مروحية إسرائيلية جنوب غزة لنقل مصابين في جيش الاحتلال

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في مخيم البريج بـ غزة

تم ضبطهم فى ستاد برج العرب.. 5 مشجعين للمصري ينتظرون قرار النيابة

الأحد المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص بمناسبة عيدالميلاد المجيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إسرائيل.. تصريحات صادمة لملكة جمال العراق السابقة تثير غضبا عالميًا |صور

تجنبي الوقوع فيها| أخطاء تجعل الزبدة فاسدة.. ما هي

"شقيق الديناصور".. متحف بريطاني يعرض جمجمة أكثر وحش بحري مُرعِب| صور

الغلق الفوري والحبس| إجراء جديد من التموين لضبط الأسعار.. التفاصيل الكاملة

فيديو

حضن وقبلة.. ليلة نجمات العرب تشهد صلح أنغام وأصالة

أصغرهم وجه لها كلمة بالإنجليزية.. أحفاد فيفي عبده يفاجئونها على الهواءI فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ