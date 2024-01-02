أشرف مات| تفاصيل أقوال والدة المجني عليه في "جريمة شرف" بدار السلام

جريمة الخيانة في دار السلام التي ارتكبها زوج بحق عشيق زوجته، قرر بشأنها قاضي المعارضات تجديد حبس 4 متهمين على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل سباك في منطقة دار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في جريمة دار السلام، أن المتهمة الرابعة كانت على علاقة غير شرعية مع سباك - المجني عليه - وعلم زوجها بأفعالها عن طريق شقيقته - المتهمة الثانية - فقام بالاستعانة بصديقة شقيقته وشقيقته وزوجته باستدراج العشيق المجني عليه إلى شقة الزوجية.









واستمعت النيابة إلى أقوال والدة المجني عليه والتي جاءت كالتالي:





س| ما هي حالتك الاجتماعية

ج| أنا أرملة وعندي 5 عيال.





س| أين تقطنين تحديدًا

ج| أنا ساكنة لوحدي في شقة في الدور الأول في العمارة رقم 9 في شارع حدائق المعادي دار السلام.





س| منذ متى وأنت تقيمين في ذلك العقار

ج| أنا ساكنة بقالي أكثر من أربعين سنة.





س| من تحديدًا يقطن برفقتك بذلك المسكن

ج| أنا دلوقتي قاعده لوحدي





س| صفي لنا العقار محل سكنك تحديدًا

ج| هي عمارة من أربع أدوار ودور أرضي وكل دور فيه شقة.





س| حددي لنا قاطني ذلك العقار تحديدًا

ج| هو الدور الأرضي ده مخزن بتاع واحد أنا مش عارفة اسمه وعمله مخزن والدور الأول أنا ساكنة فيه.

س| ماذا حدث تحديدا

ج| اللي حصل الي أنا يقالي أكثر من ثلاثة أيام سايبه البيت بتاعي وقاعده مع حفيدتي في مستشفى الأمل في شبرا الخيمة علشان هي كانت تعبانة وأنا كنت مقيمه معاها وإمبارح بليل كلمني ابني مصطفى وقالي تعالي البيت علشان فيه مشكلة مع أشرف وأنا على طول سيبت المستشفى وطلعت على البيت وأول ما وصلت لاقيت فيه ناس واقفين عند البيت وابني مصطفى قالي إن أشرف مات في شقة في الدور الثالث بتاعت أسماء.





س| متى وأين حدث ذلك

ج| هو لما ابني مصطفى كلمني وبلغني إن فيه مشكلة مع أشرف كان حوالي الساعة 7 بليل

كنت في مستشفى الأمل في شبرا الخيمة وأنا لما روحت ووصلت البيت بتاعي وعرفت إن ابني أشرف مات كان حوالي الساعة 8:30 مساء.