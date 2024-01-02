رابط خدمات النيابات الجنائية 2024 للحصول على التحقيقات والمحاضر

خدمات النيابات الجنائية 2024 والتي أطلقتها النيابة العامة مع انطلاق العام الجديد وفق استراتيجية التحول الرقمي التي تسير بها الخطة القومية للدولة المصرية.

خدمات النيابات الجنائية 2024

حيث أطلقت النيابة العامة خدمات النيابات الجنائية 2024 للحصول على محاضر الشرطة وكذلك محاضر الجلسات وتحقيقات النيابة العامة والأحكام القضائية من خلال رابط بوابة النيابة العامة على شبكة الإنترنت وفقا لاستراتيجية التحول الرقمي والخدمات الرقمية التي تقدمها النيابة العامة.

وعقد المستشار محمد شوقي النائب العام لقاء مع نقيب المحامي، جاء فيه إطلاق خدمات النيابات الجنائية 2024 من قبل النيابة العامة عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، لحصول المحامين على بعض الأوراق والشهادات والمحاضر وتحقيقات النيابة العامة والأحكام القضائية.

وتتيح النيابة العامة خدمات النيابات الجنائية 2024 في المرحلة الأولى من خلال بوابة النيابة العامة على الانترنت حيث يقوم ذو الشأن من المحامين بالتقدم بطلب وسداد الرسوم ثم تسلم ورقة رسمية بمقر مكتبه الخاص للحصول على الأوراق المطلوبة، حيث ستكون المرحلة الأولى تجريبيا في نيابات الإسماعيلية ثم إطلاقها في كافة المحافظات.

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وتعد خدمات النيابات الجنائية 2024 من الخدمات العديدة التي تقدمها النيابة العامة بصورة إلكترونية، ويأتي على رأسها خدمات نيابات المرور من خلال موقع النيابة العامة حيث يتم الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة برخص القيادة وايضا المركبات من خلال موقع النيابة العامة وايضا التظلم على المخالفات وكذلك دفع المخالفات.

وكان المستشار محمد شوقي النائب العام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وجاء ذلك في برقية جاء نصها:" يطيب لي وجميع أعضاء النيابة العامة والعاملين بها، أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، سائلين المولى عز وجل أن يعيده عليكم وعلى الشعب المصري العظيم، بالخير واليمن والبركات، محققين ما تصبون إليه من الآمال والغايات، لرفعة وطننا العزيز وشعبه العظيم.. وكل عام وسيادتكم بخير".