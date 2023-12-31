إحالة مدير مالي لشركة رياضية شهيرة للمحاكمة | تفاصيل

لاختلاسه مليونًا و700 ألف جنيه

أحال المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المدير المالي لشركة أجنايت للمشروعات الرياضية الشهيرة للمحاكمة لاتهامه باختلاس مليون 700 الف جنيه قيمة الاشتراكات النقدية.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته مديرًا بإحدى الشركات المساهمة “مدير مالي بشركة اجنايت المشروعات الرياضية” اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ ۱٫۷۲۰,٢٧٤ ملیون جنيه (مليون وسبعمائة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون جنيهًا) حصيلة الاشتراكات النقدية بفرعي الشركة بألماظة والسادس من أكتوبر، والمسلم إليه بسبب وظيفته لتوريده للحساب البنكي للشركة جهة عمله إلا أنه احتبسه لنفسه بنية تملكه.